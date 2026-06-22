이효리 "안 해줄 거면 건들지도 마"..결혼 14년차의 거침없는 스킨십 조언(연애전쟁)

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[스포츠조선 김소희 기자]가수 이효리가 결혼 14년 차다운 현실 연애 조언으로 스튜디오를 뜨겁게 달군다.

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내일(23일) 첫 방송되는 JTBC 새 예능 '연애전쟁'(연출 권해봄, 박은영)은 연애고수 이효리, 서장훈, 김희철이 이별 직전 커플들의 피 튀기는 전쟁 속에서 계속 만날지 헤어질지 결판을 내주는 연애 리얼리티 프로그램. 첫 의뢰 커플로 트레이너 남자친구와 프리랜서 아나운서 여자친구가 등장한다.

이 가운데, 이효리가 분노를 터트려 이목을 집중시킨다. 그는 남자 의뢰인을 향해 "안 해줄 거면 건들지도 마라"라며 여자친구 터치 금지령을 내린다. 이유인즉슨 남자친구가 정작 중요한 스킨십은 하지 않으면서 여자친구에게 뽀뽀를 하는 모습이 포착된 것. 이에 이효리는 "뽀뽀만 하고 안 한다는 거 아냐"라며 팩트를 콕 집는 것은 물론 쓴소리 모드에 시동을 걸고 만다. 이효리가 친동생의 고민을 상담해주듯 쉴 새 없이 매운맛 조언을 쏟아내자 서장훈마저 당황한 듯 웃음을 터뜨린다고.

또한 "올해 한 번도 안했다. 내가 매력이 없나 진지하게 고민했다"라는 여자친구의 말에 이효리는 말도 안된다는 표정을 지으며 동생을 지키는 언니의 눈빛으로 남자친구를 조용히 압박해 웃음을 자아낸다. 바쁜 일 때문이라는 남자친구의 해명에 남자 측 외교관인 김희철조차 "사랑하면 아무리 바빠도 다 된다"며 자신의 연애 경험담까지 모조리 털어놓아 현장을 발칵 뒤집어 놓았다는 후문.

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서장훈조차 진땀 흘리게 만든 이효리의 고수위 입담 폭격이 펼쳐질 '연애전쟁'의 첫 방송은 내일(23일) 화요일 저녁 8시 50분 JTBC에서 첫 방송된다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com