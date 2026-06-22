슬기, 사촌 故수키진 비보 후 14일만 첫 심경 "밥 잘 먹고 잠도 잘 자"

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[스포츠조선 정안지 기자]그룹 레드벨벳 슬기가 사촌 동생인 유튜버 수키진의 갑작스러운 비보 이후 처음으로 팬들에게 근황을 전하며 안부를 전했다.

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슬기는 지난 21일 팬 소통 플랫폼을 통해 "걱정 많이 했냐. 밥도 잘 먹고 잠도 잘 자고 앨범 준비도 하면서 잘 있다"라며 걱정하는 팬들을 위해 직접 근황을 남겼다.

이어 "너무 늦게 오면 안 될 것 같아서 왔다. 그리고 걱정이 더 커질까 봐 잘 지내는 거 보여주려고 왔다"면서 "여러분들의 위로의 글들도 많이 도움 됐고, 멤버들, 가족들, 회사 분들도 배려를 많이 해줘서 잘 지내고 있으니 더 이상 걱정하지 말라"라고 전했다.

앞서 지난 7일 슬기의 사촌 동생이자 크리에이터로 활동해 온 수키진은 지난 7일 갑작스럽게 세상을 떠났다.

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11일 유튜브 채널 '수키진'의 영상 댓글에 자신을 수진의 미국 사는 사촌언니라고 밝힌 작성자가 "우리 사랑스러운 수진이가 지난 6월 7일, 갑작스러운 사고로 하늘의 별이 됐다"라고 비보를 전했다. 이어 "가족들과 친구들이 수진이의 마지막 길을 함께해 주었다"면서 "가족들이 온전히 슬픔을 추스르고 수진이를 평안히 보내줄 수 있도록 마음으로 함께해 달라. 감사하다"고 당부했다.

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수키진은 유튜브와 SNS를 통해 활발히 활동해 온 크리에이터로, 과거 슬기와 함께 브이로그 영상에 출연하며 얼굴을 알렸다. 슬기 역시 SNS를 통해 수키진과 함께한 일상을 공개하는 등 각별한 애정을 드러내 왔다.

갑작스러운 비보가 전해진 후, 슬기는 26일까지 개인 채널 업로드를 중단하며 애도의 시간을 가졌다.

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anjee85@sportschosun.com