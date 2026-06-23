[인터뷰②] '남편들' 김지석 "운동 열심히 해 5㎏벌크업, 재킷 탈의 못해 아쉬워"

사진 제공=넷플릭스

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 김지석이 영화 '남편들'을 위해 운동을 열심히 했다고 밝혔다.

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김지석은 23일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "작품을 위해 운동을 열심히 했는데, 재킷을 탈의할 수 없어서 아쉬웠다"라고 했다.

19일 공개된 넷플릭스 영화 '남편들'은 범죄 조직에게 납치당한 아내를 구출하기 위해 얼떨결에 힘을 합친 전남편과 현남편의 예측불허 구출 대작전을 그린 코미디 액션으로, '육사오'(6/45)의 박규태 감독이 메가폰을 잡았다. 김지석은 첨단 인공지능(AI) 프로그램을 활용해 세력을 확장하는 지능형 범죄자 마도준 역을 맡았다.

김지석은 극 중 결혼 전과 후의 달라진 스타일링에 대해 "의상팀과 분장팀이 너무 잘해주셨고, 이렇게까지 해도 되나 싶을 정도로 멋을 많이 부렸다. 연기하면서 귀걸이를 한 적도 처음이고, 반지를 네 개 이상 착용해 본 것도 처음이다. 목걸이에 옷도 컬러풀하게 매치시켜 매번 다르게 입을 수 있어서 좋았다. 마치 전쟁 나가기 전 투구와 갑옷을 입은 느낌이어서 즐기면서 촬영했다. 결혼 전 혜란(이다희)을 만나기 전엔 일개 양아치 약쟁이였다면, 혜란을 만나고서부턴 사업을 크게 일군 친구의 느낌을 그리려고 했다. 음지에 있는 친구이지만 다크한 느낌보단 쨍하고 통통 튀는 색감으로 표현하고 싶었다. 또 이다희 씨의 덕을 굉장히 많이 봤다. 워낙 스타일리시하고 포스 있는 연기를 잘해줘서 투샷으로 나올 때마다 비주얼적으로 보는 맛이 있었다. 다희 씨는 피부톤이 하얀데, 저는 까매서 이정도로 톤이 안맞아도 되나 싶었는데, 의외로 대비되는 느낌이 좋게 보였다"고 말했다.

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이어 작품을 위해 5㎏ 벌크업한 이유에 대해서도 "액션에 대한 의무감과 부담감, 꼭 잘 해내고야 말겠다는 의지가 강했다"면서 "그러기 위해선 일단 몸이 좀 두꺼워져야겠단 생각도 했다. 마도준은 파워 액션으로 콘셉트를 잡았고, 액션을 할 때만큼은 잔인할 정도로 파워 있는 모습을 보여주고 싶었다"고 설명했다.

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또 몸을 키우기 위해 꾸준히 노력을 기울인 점에 대해서도 이야기했다. 김지석은 "이제 와서 드리는 말씀인데, 벌크업을 하려고 운동을 정말 열심히 했다. 사실 제가 캐스팅이 굉장히 일찍 됐다. (공)명이와 (진)선규 형은 비슷한 시기에 캐스팅 제안을 받으셨다고 들었는데, 저는 초반에 들었다. 아무래도 빌런 역할이기도 하고, 액션 때문에 몸을 만들고 액션스쿨에 다니는 기간이 길었다. 몸도 벌크업을 했겠다, 재킷 안에 민소매를 입고 나중에 벗고 싶었는데 안타깝게 보여주는 신이 없더라(웃음). 복근과 어깨라인에 신경을 많이 썼는데, 그 점이 좀 아쉽더라"고 털어놨다. 그러면서 "나중에 나이가 들수록 점점 더 살이 찌는 사람이 있고, 빠지는 사람도 있는 데 저는 후자다. 벌크업 이후 최대한 유지하려고 하는데, 지금 2㎏가 빠진 상태다. 현재 식단관리를 하면서 2030대 때보다 더 관리를 열심히 하고 있다"고 강조했다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com