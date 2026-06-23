소유, 삼전·하이닉스로 집 사더니 "1박 170만 원 숙박비 아까워 휴가 고민"

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 소유가 짠순이 면모를 보였다.

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22일 소유의 유튜브 채널에서는 '서촌 투어하다가 텅장됐소유..'라는 제목의 영상이 게재됐다.

콘서트를 마친 후 여유가 생긴 소유는 이사 기념 서촌에서 소품샵 투어를 하기로 했다. 여러 소품샵을 둘러본 후 카페에 가 디저트를 시킨 소유는 "다이어트라는 걸 인생에서 시작하면서부터 단 거가 당기기 시작했다"고 밝혔다.

제작진은 "살 찐 적은 없지 않냐. 근육이지 않았냐"고 했지만 소유는 "그걸 근육돼지라고 한다"고 토로했다.

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소유는 "운동도 하고 많이 먹으니까 숫자에 놀라긴 했다. 딱 올라갔는데 68kg이여서 바로 다음날 다이어트를 시작했다"며 "내가 봤을 때는 내 힙 사이즈도 너무 마음에 들었다. 당연히 힙이 생기면 어쩔 수 없이 허벅지도 두꺼워지니까 (괜찮았는데) 68kg는 좀 아니지 않나. 그거 보고 내일 바로 운동 시작해야겠다 해서 바로 식단 들어갔다"고 털어놨다.

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제작진은 "헬스장 30분도 있기가 너무 싫다"고 토로했고 소유는 "습관이 안 들여져서 그렇다. 할 수 있다. 저도 운동하기 싫은 날 되게 많다. 그러면 옷을 입는다. 레깅스를 입으면 나가게 된다"고 밝혔다.

이어 또 다른 다이어트 꿀팁에 대해서는 "다이어트를 하고 싶다면 오래 씹어라. 저는 숟가락 잘 안 쓴다. 원래 저는 입에 가득차게 먹는걸 좋아한다. 근데 다 참는 거다. 어떻게 뺐는데"라고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com