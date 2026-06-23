'연애실험실' 주헌 "우리 몬베베가 여기 나오면 어떻게 하지?…사랑 감정은 팬들로 느낀다"

23일 상암동 스탠포드호텔에서 넷플릭스 예능 '연애실험실' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 주헌. 상암=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.23/

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[스포츠조선 정빛 기자] 몬스타엑스 주헌이 남다른 팬사랑을 표했다.

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주헌은 23일 서울 상암 스탠포드호텔에서 열린 넷플릭스 일일 예능 '연애실험실' 제작발표회에서 "우리 몬베베(몬스타엑스 공식 팬덤명)가 여기 나오면 어떨까?라는 마음으로 지켜 본다"라고 했다.

'연애실험실'은 상상 불가 기상천외한 돌발 상황에 던져진 참가자들의 본능적으로 깨어나는 연애 세포를 포착하는 연애 관찰 실험 예능이다.

특히 '환승연애' 시리즈와 '연애남매'를 통해 독보적 콘셉트와 감각적인 연출, 세밀한 관계 묘사로 많은 사랑을 받은 이진주 PD의 신작 연애 예능이라는 점이 관심사다.

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또 몬스타엑스 주헌과 찰스엔터라는 두 리액션 장인의 만남에도 눈길이 쏠린다. 무대 위 압도적인 카리스마와 재치 있는 입담을 겸비한 몬스타엑스 주헌, 남다른 과몰입력(力)으로 수많은 사람들을 사로잡은 '연프 과몰입러' 대표주자 찰스엔터가 관찰자 듀오로 환상의 시너지를 발휘할 것으로 보인다.

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이진주 PD는 주헌을 섭외한 이유로는 "유튜브 채널에서 '그냥 가'라고 하더라. 그런 철학이 마음에 들었다. 김영옥 선생님도 잘 챙겨주시더라. 제작진도 잘 챙기는 따뜻한 마음이 느껴져서, 마음이 갔다"라고 설명했다.

'과몰입'에 강한 자신감을 보인 주헌은 아이돌 멤버인 만큼, 연애 경험담을 터놓거나 연애 과정을살펴 보면서 리액션하는 것에 부담도 느낄 것으로 보인다. 그러나 주헌은 "저는 그 상황이 주어지면 그 상황을 상상하면서 흥미롭게 본다. 그리고 프로듀싱을 하기 때문에, 감정들에 대해 연구를 많이 했다"고 입을 ?I다.

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이어 "보통 사랑에 대해서는 팬들을 많이 떠올린다. 내가 팬들을 사랑하는 마음은 어떤 마음인가하고 곡을 쓴다. 그래서 이번 '연애 실험실' 볼 때는 '우리 팬이 저렇게 하면 어떻게 하지?'라고 대입한다. 팬들을 생각하면 사랑이라는 감정이 떠오른다"라고 답했다.

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연애실험실'은 오는 6월 17일(수) 오전 11시 넷플릭스를 통해 1, 2회 연속으로 첫 공개된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com