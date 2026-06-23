[SC현장]환승·남매 이어 침대 실험?…이진주 PD, '연애실험실'로 "연프계 '무도' 목표"(종합)

23일 상암동 스탠포드호텔에서 넷플릭스 예능 '연애실험실' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 이진주PD, 찰스엔터 김찬미, 주헌, 강유민PD. 상암=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.23/

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[스포츠조선 정빛 기자] '환승연애'의 재회, '연애남매'의 혈연을 넘어 이번엔 실험이다. 이진주 PD사단이 넷플릭스 새 예능 '연애실험실'로 "연프계의 '무한도전'을 만들고 싶다"는 포부를 밝혔다.

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23일 서울 상암 스탠포드호텔에서 넷플릭스 일일 예능 '연애실험실' 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 이진주 PD, 강유민 PD, 몬스타엑스 주헌, 찰스엔터가 참석했다. .

'연애실험실'은 상상 불가 기상천외한 돌발 상황에 던져진 참가자들의 본능적으로 깨어나는 연애 세포를 포착하는 연애 관찰 실험 예능이다. 특히 '환승연애' 시리즈와 '연애남매'를 통해 독보적 콘셉트와 감각적인 연출, 세밀한 관계 묘사로 많은 사랑을 받은 이진주 PD의 신작 연애 예능이라는 점이 관심사다.

이 PD는 "'환승연애'나 '연애남매' 회의할 때, 이런 프로그램 찍으면 좋지 않겠냐는 아이디어가 있었다. 그런데 두 프로그램은 10명을 데리고 긴 호흡으로 가야 한다는 아쉬움도 있었다. 다양한 분들과 함께해서 좋더라"고 귀띔했다.

23일 상암동 스탠포드호텔에서 넷플릭스 예능 '연애실험실' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 찰스엔터 김찬미, 주헌. 상암=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.23/

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여기에 몬스타엑스 주헌과 찰스엔터라는 두 리액션 장인의 만남에도 눈길이 쏠린다. 무대 위 압도적인 카리스마와 재치 있는 입담을 겸비한 몬스타엑스 주헌, 남다른 과몰입력(力)으로 수많은 사람들을 사로잡은 '연프 과몰입러' 대표주자 찰스엔터가 관찰자 듀오로 환상의 시너지를 발휘할 것으로 보인다.

23일 상암동 스탠포드호텔에서 넷플릭스 예능 '연애실험실' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 주헌. 상암=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.23/

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'과몰입'에 강한 자신감을 보인 주헌은 아이돌 멤버인 만큼, 연애 경험담을 터놓거나 연애 과정을살펴 보면서 리액션하는 것에 부담도 느낄 것으로 보인다. 그러나 주헌은 "저는 그 상황이 주어지면 그 상황을 상상하면서 흥미롭게 본다. 그리고 프로듀싱을 하기 때문에, 감정들에 대해 연구를 많이 한다"고 입을 ?I다.

이어 "보통 사랑에 대해서는 팬들을 많이 떠올린다. 내가 팬들을 사랑하는 마음은 어떤 마음인가하고 곡을 쓴다. 그래서 이번 '연애실험실' 볼 때는 '우리 팬이 저렇게 하면 어떻게 하지?'라고 대입한다. 팬들을 생각하면 사랑이라는 감정이 떠오른다"라고 답했다.

23일 상암동 스탠포드호텔에서 넷플릭스 예능 '연애실험실' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 찰스엔터 김찬미. 상암=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.23/

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찰스엔터는 "방송인으로 활동할 생각이 없었는데 너무 해보고 싶은 프로그램이라 참여를 하게 됐다. 앞으로 엄청 하고 싶은 프로그램이 아니라면, 유튜버로 활동할 예정이고 방송인으로 활동할 생각은 없다"라고 단호하게 말했다.

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그러면서도 "이러면 안 되지만 저는 사람을 보고 일한다. 이번에 이진주 PD님 덕분에 했고, 앞으로도 이진주 PD님이라면 하겠다"라며 "방송을 할 때 배려를 많이 해주시면 할 것 같기도 하다"며 웃었다.

활동명에 대한 질문이 나오자 "생각을 안 해봤었다. 방송에서는 찰스라고 활동하고 싶다. 채널명 찰스엔터는 SM엔터 같은 느낌이었다. 앞으로 찰스로 활동하겠다"고 각오를 다졌다.

23일 상암동 스탠포드호텔에서 넷플릭스 예능 '연애실험실' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 이진주PD, 찰스엔터 김찬미, 주헌, 강유민PD. 상암=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.23/

출연진은 '연애 실험실' 장점으로 '편안함'을 꼽았다. 주헌은 "이렇게 편하게 찍어도 되나 싶을 정도로 편하게 촬영했다. 처음에는 찬미랑 서먹서먹했는데, 촬영하다 보니 편해졌다"고 하자, 찰스앤터가 "오빠라는 호칭을 못 쓰는데, 오빠라고 부를 정도로 편해졌다. 아이돌과 친해져서 좋다"라며 "그리고 PD님 집 다락방에서 찍는다. 장소부터 남다른 편안함을 준다"고 거들었다.

23일 상암동 스탠포드호텔에서 넷플릭스 예능 '연애실험실' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 찰스엔터 김찬미, 주헌. 상암=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.23/

'연애실험실'은 매회 새롭게 등장하는 연애 실험을 통해 차별화된 재미를 예고하고 있다. 특히 처음 만난 이성과 침대에서 함께 시간을 보내는 '침대 소개팅'이 예고돼, 큰 화제를 모으고 있다. 다만 '환승연애'가 이별한 연인들의 재회, '연애남매'가 남매의 동거처럼 늘 독특한 설정으로 화제를 모았지만, 막상 공개되면 시청자들은 설정 자체보다 출연자들의 감정선과 관계에 더 깊이 몰입됐다는 점에서, 이번 '연애실험실'도 이와 관련 맥락으로 이해된다.

이 PD는 "'환승연애'나 '연애남매'가 특이한 설정이지만, 임하는 사람이 진정성 있고 자연스럽게 임하면 된다고 생각했다. '침대 소개팅'도 제가 생각한 의미는 이랬다. 회의할 때 회의실에서만 회의하지 않는다. 집에서 회의할 때도 있고, 누워서 도란도란 얘기할 때 잘 풀리는 걸 느꼈다. 출연자들한테 이완되는 공간에서 이야기를 하면, 환경에 의해 조금 더 소프트한 이야기를 할 수 있을 것 같다고 했다. 이게 설득이 되고, 납득을 하신 분이 나오셨다"라고 말했다.

찰스엔터 역시 "'침대 소개팅'이라 해서 저도 놀랐는데, 절대 그렇게 흘러가지 않을 거라는 걸 알고 있었다. 이진주 PD님 연애 프로그램이 처음 공개 됐을 때 안 좋은 반응이 많은데, 시작하면 오해가 풀리고 인간의 감정을 잘 이해가 간다"라고 덧붙였다.

23일 상암동 스탠포드호텔에서 넷플릭스 예능 '연애실험실' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 이진주PD, 찰스엔터 김찬미, 주헌, 강유민PD. 상암=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.23/

티빙, 웨이브를 거쳐 넷플릭스와 만난 것에 대해서는 이 PD가 "글로벌 OTT에서 서비스되는 건 처음이다. 영어로 검색을 하게 되더라. 근데 생각보다 꽤 많은 게시물이 나오더라. 여러 나라에서도 팔로해 주시고 언급해 주시더라. 되게 기분이 좋았다. 새로운 도전을 하는 기분이 들었고, 더 열심히 해야겠다고 생각했다"며 고개를 끄덕였다.

끝으로 강 PD는 "연프계의 '무한도전'을 하고 싶다. 할 데까지 한다, 갈 데까지 간다라는 마음으로 많은 소재로 하겠다. 끝장을 내보고자 하는 목표가 있다"고 했고, 찰스엔터는 "등장부터 슬로우 잘 없고, 쓸데없는 인서트도 없다. 호흡이 빠르다. 쇼츠, 릴스 시대에 걸맞는 호흡이 빠른 연프"라고 자신했다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com