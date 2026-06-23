정성호 "♥경맑음, 다섯째 출산에 평생 장애 생길 뻔…산부인과 의사도 오열" ('만리장성규')

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[스포츠조선 이우주 기자] 개그맨 정성호가 아내의 목숨을 건 출산 비화를 밝혔다.

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23일 유튜브 채널 '만리장성규'에서는 '아내의 5남매 출산에 산부인과 의사가 오열한 이유'라는 제목의 쇼츠 영상이 게재됐다.

오남매 아빠 정성호는 아내 경맑음에게 평생 잘해야겠다 다짐한 계기에 대해 "여자들은 한 명을 낳을 때마다 수술 아닌 수술을 하지 않냐. 생명이 그만큼 깎이는 거라 하더라"라고 운을 뗐다.

정성호는 "어쩔 수 없이 다섯째를 낳으면 그 절개한 부분을 5번 찢었다 생각해봐라. 어떤 일이 벌어지냐면 살이 안 붙는다. 꿰매고 또 꿰맸는데 살이 안 붙는다. 꿰매고 수술했는데 아이에게 모유수유를 하다가 이튿날 피가 나는데 어마어마한 피가 떨어지더라. 원장님이 우시더라. 이거 못 꿰맨다고 큰 병원에 가야 된다고 했다"며 "(아물지 않으면) 연결이 돼서 평생 장애로 살수밖에 없다더라. 자연분만도 한계가 있는 거다"라고 밝혔다.

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정성호는 "(아내를) 안고 가엾어서 울다가 그때 이 사람한테 평생 잘해야겠다 다짐했다"고 밝혔다.

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이야기를 듣던 김기혁은 "다섯째 낳으셨을 때 깨달은 거냐"고 물었고 정성호는 "물론 그 전에도"라고 말하다 말문이 막혔다. 정성호는 "그렇게 얘기하니까 되게 못돼 보인다. (아내한테) 목숨을 거는데 십몇년이 걸린 거다. 그 전까지는 막대한 놈처럼 보인다"고 토로해 웃음을 안겼다.

wjlee@sportschosun.com