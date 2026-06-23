최여진♥김재욱, 텐트 전전하더니 대박..3층 핫핑크 저택 공개 ('동상이몽2')

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[스포츠조선 정유나 기자] 최여진 김재욱 부부가 으리으리한 신축 신혼집을 공개했다.

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23일 방송된 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'에서는 최여진, 김재욱 부부의 3층 신축 신혼집이 최초 공개됐다.

이날 최여진이 결혼식 이후 1년 만에 등장해 반가움을 안겼다. 그동안 텐트와 카라반을 전전하며 일명 '홈리스' 생활을 이어왔던 최여진 부부는 드디어 신혼집 완공 소식을 전했다. 최여진은 "드디어 우리가 집이 생겼다"면서 기뻐했다.

멀리서도 한눈에 시선을 사로잡는 핫핑크 색의 3층 쌍둥이 저택이 공개되자 스튜디오에서는 감탄이 쏟아졌다.

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특히 남편 김재욱이 직접 디자인한 감각적인 내부 모습에 출연진들의 입주 문의가 빗발쳤다. 김재욱은 "종합건설사 없이 제가 직접 건축주 직영으로 건설한거다"라고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

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가평 리버뷰가 한눈에 들어오는 시원한 통창 인테리어부터 서장훈조차 거뜬한 9m의 높은 층고, 집 앞에 자리한 대형 수영장까지 갖춘 역대급 뉴 하우스가 놀라움을 자아냈다.

jyn2011@sportschosun.com