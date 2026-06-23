이상윤♥기희현, 日 데이트 CCTV 포착..열애 깜짝 공개 '손 꼭 잡고' [SC이슈]

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[스포츠조선 정유나 기자] 걸그룹 다이아 출신 기희현이 모델 이상윤과의 열애를 직접 공개했다.

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기희현과 이상윤은 23일 각자의 SNS 계정에 일본 오사카 여행 중 촬영한 영상을 게재했다. 두 사람은 영상과 함께 "첫 오사카에서 씨씨티비로 추억 만들기"라는 문구를 남겼다.

공개된 영상에는 오사카의 한 거리에서 손을 맞잡고 걷던 두 사람이 CCTV 카메라를 발견한 뒤 환하게 웃으며 손을 흔드는 모습이 담겼다. 자연스럽게 스킨십을 나누는 두 사람의 모습에서는 연인 특유의 설렘이 느껴졌다.

이뿐만 아니라 두 사람은 일본 여행 중 같은 장소에서 촬영한 사진들을 각각 SNS에 공유하며 공개 연애를 이어가는 모습을 보였다.

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한편 기희현은 2015년 걸그룹 다이아의 멤버로 데뷔해 리더와 메인 래퍼를 맡으며 활동했다. 이후 2016년 엠넷 오디션 프로그램 프로듀스 101에 출연해 뛰어난 랩과 퍼포먼스를 선보이며 주목받았지만 최종 순위 19위로 프로젝트 그룹 I.O.I 합류에는 아쉽게 실패했다. 현재는 다이아 활동 종료 후 연예기획사에서 직원으로 근무 중인 것으로 알려졌다.

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이상윤은 모델로 활동 중이며, 지난해 채널A 연애 예능 '하트페어링'에 출연하며 대중에게 얼굴을 알렸다.

jyn2011@sportschosun.com