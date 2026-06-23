백진희, 만취 후 연락두절.."귀금속 사라지고 택시비 눈탱이" 충격

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 백진희가 술을 끊게 된 결정적인 계기가 된 대학 시절 흑역사를 공개했다.

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23일 백진희의 유튜브 채널에는 '대학 찐친들이 폭로하는 백진희 대학 뽀시래기 시절! 술을 끊은 이유'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 백진희는 대학 동기들을 만나기 위해 춘천으로 향했다. 백진희는 "한 명은 춘천에 살고 있고 다른 친구는 양평에 살고 있다"며 "오랜만에 친구들을 만나러 간다"고 설레는 마음을 드러냈다.

친구들과 만난 백진희는 학창 시절 추억을 떠올리며 이야기를 나눴다. 특히 친구들은 백진희의 대학 입학 당시를 회상하며 "연예인이 왔다고 해서 검색도 해봤다"고 말해 웃음을 자아냈다.

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또 친구들은 백진희가 술을 끊게 된 사연도 폭로했다. 백진희는 대학 시절 힘든 일을 겪은 뒤 이태원에서 친구들과 술자리를 가졌고, 당시 만취했다고 털어놨다.

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백진희는 "당시 술을 정말 많이 마셨다. 소주병이 8병까지 나왔다. 그런데 취하고 내가 사라졌다. 그래서 친구들이 난리가 났다"고 당시 상황을 회상했다.

이어 "다음 날 보니 귀걸이와 반지, 팔찌까지 모두 잃어버렸고 택시비도 눈탱이를 맞아 8만 원 넘게 나와 있었다"며 "그때 내 자신이 너무 무서웠다. 그 이후로 술을 끊었다"고 털어놨다.

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jyn2011@sportschosun.com