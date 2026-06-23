"아기 낳자고 조르는데.." 최여진, 2세계획 묻자 ♥김재욱이 보인 '뜻밖의 반응'

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[스포츠조선 정유나 기자] 최여진, 김재욱 부부가 2세 계획에 대한 솔직한 생각을 전했다.

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23일 방송된 SBS 예능 프로그램 '동상이몽2-너는 내 운명'에서는 최여진, 김재욱 부부가 전 농구선수 김태술과 배우 박하나 부부를 신혼집으로 초대하는 모습이 그려졌다.

이날 네 사람은 식사를 하며 자연스럽게 근황 이야기를 나눴다. 대화 도중 박하나는 임신 준비 과정에 대해 언급하며 시험관 시술에 도전 중이라고 밝혔다.

박하나는 "시험관 하는데 아직 안 됐다. 쌍둥이를 갖고 싶어서 시험관을 바로 시작한 거다. 약도 안 챙겨 먹고 시작해서 쉽지 않더라. 조금 쉬다가 다시 시작해 보려고 한다"라고 솔직하게 털어놨다.

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이를 들은 최여진은 "인생이란 게 계획대로 되지 않더라"라며 공감하는 모습을 보였다. 이후 박하나는 최여진에게 "언니는 아기 가질 생각이 있냐?"라고 물었다.

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이에 최여진은 남편 김재욱을 바라보며 "남편이 아기를 진짜 좋아해"라고 답했다. 김재욱 역시 고개를 끄덕이며 아기에 대한 애정을 드러냈다.

그러면서 최여진은 "난 그렇게 아기를 좋아하는 스타일은 아니야. 그런데 남편이 좋아하니까 내가 계속 '아기 낳자' 하는데, 싫대. 나 힘들까 봐"라고 말해 눈길을 끌었다.

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jyn2011@sportschosun.com