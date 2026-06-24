'박하나♥' 김태술까지.."8000억 있다던데" 최여진♥김재욱 재벌설 언급

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[스포츠조선 정유나 기자] '동상이몽2' 최여진 김재욱 부부가 가짜뉴스에 당황했다.

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23일 방송된 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'에서는 최여진, 김재욱 부부의 3층 신축 신혼집이 최초 공개됐다.

이날 최여진, 김재욱 부부 집에는 박하나 김태술 부부가 찾아왔다.

식사를 하던 도중 김재욱은 현재 영화 제작을 준비 중이라며 대본 작업부터 연출까지 직접 맡고 있다고 밝혔다. 이에 박하나가 "100억짜리냐"고 묻자, 김재욱은 "갑자기 100억이 뭐냐"고 당황해 웃음을 자아냈다.

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그러자 김태술은 "소문에 8000억이 있다고 하던데"라고 말했고, 최여진은 "그러다 또 재벌설, 교주설 난다고"라고 받아치며 유쾌한 분위기를 만들었다.

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이를 지켜보던 MC 김숙은 "가짜뉴스로 고생 많이 했죠?"라고 질문했다. 이에 최여진은 "이제 많이 면역됐지만 황당했던 일이 있었다"며 과거를 떠올렸다.

최여진은 "작년 겨울에 반려견 두 마리를 동시에 잃었다. 그걸 SNS에 올렸더니 '최여진 결혼 6개월 만에 이별' 이러면서 이혼설이 나더라"라고 털어놨다.

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이어 함께 있던 출연진이 "나 그거 봤는데, 노숙한다고"라고 언급하자, 최여진은 "내가 표현을 노숙이라고 해서 그렇지, 카라반 생활이었던 거다. 그거 때문에 이혼했다고 (가짜뉴스가 나기도 했다)"라고 설명하며 황당함을 드러냈다.

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jyn2011@sportschosun.com