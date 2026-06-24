몬스타엑스 기현, '보더라인' 트레일러 공개 "나다운 지도 완성"

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[스포츠조선 백지은 기자] '믿듣퍼' 몬스타엑스 기현이 컴백 열기를 끌어올렸다.

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23일 몬스타엑스 공식 SNS에 기현의 미니 2집 '보더라인' 트레일러가 공개됐다. 자신의 모습이 담긴 스크린을 바라보는 기현을 비추며 시작되는 영상은 편안하고 자연스러운 일상부터 깊은 생각에 잠긴 모습까지 다채로운 매력을 담아냈다. 키치하면서도 컬러풀한 드로잉 효과, "여행을 하다보면 예상하지 못한 길을 만나게 된다. 익숙한 방향을 벗어나 처음 보는 풍경 앞에 서는 순간들, 나 역시 그런 시간을 지나고 있었다. 그렇게 걸어온 흔적들은 하나의 경로가 되었고, 지금 나는 가장 나다운 지도를 완성해 가고 있다"는 기현의 내레이션이 더해져 궁금증을 자극한다.

기현은 7월 7일 오후 6시 '보더라인'을 발표한다.

'보더라인'은 2022년 발매한 미니 1집 '유스' 이후 3년 9개월 여만에 선보이는 솔로 앨범이다. 자신만의 길을 찾으며 성장해 온 여정을 그린 작품으로, 기현은 진솔한 음악 이야기를 이 앨범에 담았다.

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기현은 몬스타엑스 월드두터 '더 엑스 : 넥서스'로 팬들과 만나고 있다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com