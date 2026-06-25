'유방암 완치' 이성미 "안 살고 말지…항암제 고통스러워 치료 중단 요구" ('퍼펙트라이프')

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[스포츠조선 정안지 기자]개그우먼 이성미가 유방암 투병 당시 겪었던 고통과 삶에 대한 진솔한 생각을 털어놨다.

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24일 방송된 TV조선 '퍼펙트라이프'에서는 6주년 특집을 맞아 이성미가 의뢰인으로 등장했다.

이성미는 지난 2013년 유방암 진단 후 수술받고 5년 만에 완치 판정을 받았다. 그러나 암은 완치 판정 후에도 재발하는 경우가 많아 안심할 수 없어 항상 두려움이 안고 산다고.

그는 수술 직후를 떠올리며 "수술하면 끝이라고 생각하지 않나. 수술하고 눈을 뜨는 순간 '나 이제 살았다'라는 생각이 들었다. '앞으로 주어진 삶을 더 잘 살아야겠다'고 생각했다"라고 말했다.

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하지만 그것은 또 다른 치료의 시작이었다. 이성미는 "수술 후 방사선 치료 30번 받아야 했다"라면서 "촛농이 흘러내리듯 치료 내내 몸이 무겁더라"고 밝혔다. 이어 "방사선 30번 끝나고 나서 '이제 끝났나' 했더니 항암제를 먹어야 한다더라"고 털어놨다.

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특히 항암제 부작용은 상상 이상으로 고통스러웠다고. 이성미는 "항암제를 도저히 못 먹겠더라. '안 살고 말지'라는 생각이 들 정도로 항암제가 너무 고통스럽더라"고 고백해 안타까움을 자아냈다. 이어 "'이렇게 삶을 연장하면 뭐 하나. 내일 죽어도 오늘 행복하게 살다 가는 게 낫다'는 생각이 들더라"면서 치료를 중단할 만큼 고통스러웠던 항암제 복용 당시를 떠올렸다. 이성미는 "사람이 의욕도 없고 우울증도 생기고 다 귀찮더라"라면서 "결국 약물 치료 중단을 요구했다"라고 밝혔다.

또한 이성미는 "자옥 언니나 영애 언니나 암에 걸리고 떠나지 않았나"라면서 "얼마 전에는 미선이가 암에 걸렸다고 하는데 마음이 무너졌다"라고 털어놨다. 특히 그는 "자옥 언니 떠난 뒤 몇 달 동안 힘들었다"라면서 "커튼 열고 '이리 와' 했던 언니가 보이질 않으니까"라며 허전함과 그리움을 드러냈다.

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이어 "'나도 언젠가 저길 가는 건데 남은 인생 어떻게 살아야 할까' 싶었다"라면서 "내 인생 가는 길을 정리하게 됐다"라고 밝혔다.

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이성미는 "복잡하고 요란스럽게 사는 게 아니라 오늘 하루 충실하게 잘 짜서 알뜰하고 재미있게 신나게 그렇게 즐기다 가야겠다는 생각을 많이 했다"라고 말해 눈길을 끌었다.

anjee85@sportschosun.com