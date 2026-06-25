정선희, 故안재환 사별후 쏟아진 루머.."세상 원망했지만, 나라고 다르지 않더라"(찐천재)

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[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 정선희가 책을 통해 자신의 내면과 감정을 돌아보는 솔직한 이야기를 전했다.

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25일 유튜브 채널 '공부왕찐천재 홍진경'에는 '"힘들 때 읽어봐" 홍진경 멘탈 꽉 잡아준 정선희의 조언 (+묻어둔 이야기)'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서 홍진경은 정선희와 함께 책 리뷰를 진행하며 다양한 이야기를 나눴다.

이날 정선희는 나쓰메 소세키의 소설 '마음'을 읽고 난 뒤 느낀 점을 허심탄회하게 밝혔다. 해당 작품은 친구와 같은 여인을 사랑하게 되면서 사랑과 우정 사이에서 갈등하고, 결국 돌이킬 수 없는 선택으로 삶이 무너지는 한 남자의 이야기를 담고 있다.

정선희는 먼저 작품 속 주인공에 대해 "아주 싫다. 이 남자의 모든 판단이 마음에 안 든다"며 "스스로 그런 식으로 마감하면서 남은 사람에게 책임을 전가하는 행위도 싫다. 이 사람의 모든 행위가 비난받아야 마땅하다"고 단호하게 말했다.

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그러나 책을 덮은 뒤 그의 생각은 조금씩 달라졌다. 정선희는 "책을 딱 덮고 났는데 작가가 '너라고 다를 것 같아?'라고 묻는 것 같았다"며 "물론 나는 이 인물과는 다른 선택을 할 것 같지만, 내 마음에도 못난이 같은 감정들이 있지 않나"라고 털어놨다.

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이어 과거 자신의 감정을 떠올리기도 했다. 그는 "나는 세상을 너무 원망했다. 정말 저주할 정도로 사람들을 싫어했던 시기도 있었다"며 "한 인간에게 일어난 일을 잔인하게 해부하고 파헤치는 걸 보면서 '왜 이렇게 불친절할까' 싶었다"고 말했다.

또 "그 일이 있고 세월이 많이 흘렀지 않냐. 그때는 악플을 달지는 않았지만, 누군가의 비극을 보면서 나도 모르게 고개를 빼고 들여다보고 있더라"며 "그 일련의 행위가 '너라고 다르냐'는 생각으로 이어졌다"고 고백했다.

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정선희는 "어쩌면 그들도 마냥 악의만 있었던 건 아닐 수도 있다. 멀리 있는 사람의 일이라면 단순한 호기심이었을 것"이라며 "나 역시 다르지 않다는 생각이 들었다"고 덧붙였다.

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끝으로 그는 "한때 너무 지독하게 싫었던 주인공도 결국에는 연민이 느껴졌다"고 말하며 깊은 여운을 남겼다.

한편 정선희는 2007년 배우 안재환과 결혼했지만, 이듬해 9월 사별했다. 이후 정선희는 고(故) 안재환의 사망과 관련한 각종 음모론과 루머에 시달렸고, 논란의 여파로 방송 활동을 중단한 바 있다.