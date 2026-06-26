행복 찾은 김신영, 당면 이어 '애착 양푼' 공개..할머니 레시피→또 품절 간다

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[스포츠조선 조지영 기자] 개그우먼 김신영이 앞서 품절 대란을 일으켰던 당면에 이어 애착 양푼을 소개, 한다.

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26일 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에서는 김신영이 쉬는 날을 맞이해 마음속에 담아둔 집안일들을 처리하는 모습이 공개된다.

김신영이 품절 대란을 일으킨 당면이 아닌 새로운 식재료로 아찔하게 시원한 여름 메뉴를 선보인다. 어김없이 애착 양푼을 꺼낸 김신영은 "이 메뉴에는 당면을 넣지 않는다"라며 확고한 '당면 철학'을 보여준다. 김신영은 "라면보다 간단하다"라며 당면이 아닌 '이것'과 잘 익은 김치까지 넣어 맛이 없을 수 없는 '불패 조합' 메뉴를 완성한다.

공개된 사진 속에는 김신영이 한 손은 양푼을 부여잡고, 다른 한 손으로는 연신 젓가락질을 하는 모습이 담겨 눈길을 사로잡는다. 양푼에 코를 박은 듯 흡입하는 모습이 웃음을 자아낸다. 또한 김신영은 연신 "맛있다"를 외치며 눈물이 핑 도는 감동에 휩싸인다.

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이어 김신영은 '할머니의 레시피'로 만든 '한국의 팬케이크'도 공개한다. 익숙한 재료를 활용해 색다른 맛을 만들어내는 레시피와 종이컵을 활용한 먹는 방법까지, 또 어떤 '맛의 세계'를 보여줄지 기대를 모은다.

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그런가 하면 김신영은 신발 리폼에 이어 쌓여 있는 신발 박스와 목이 늘어난 티셔츠로 다시 한 번 '리폼의 달인' 면모를 보여줄 예정이다. 과연 김신영의 손을 거쳐 다시 태어난 신발 박스와 목 늘어진 티셔츠의 모습은 어떨지 본 방송에 대한 궁금증을 자아낸다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com