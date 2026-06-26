손흥민父 손웅정, 관중석 '굳은 얼굴' 포착..."아버지 마음이 이럴까"

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[스포츠조선 이지현 기자] 홍명보 감독이 이끄는 축구대표팀이 남아프리카공화국에 충격패를 당한 가운데, 주장 손흥민의 부친인 손웅정 감독의 굳은 표정이 담긴 현장 영상이 온라인에서 화제를 모으고 있다.

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대한민국은 25일(한국시간) 멕시코 몬테레이에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 A조 최종전에서 남아프리카공화국에 0-1로 패했다. 이번 패배로 한국은 조별리그를 1승 2패(승점 3)로 마감하며 자력으로 토너먼트에 진출하지 못하는 상황에 놓였다.

경기 결과만큼이나 온라인에서 주목받은 것은 유튜버 곽튜브(곽준빈)가 공개한 직관 영상이었다.

곽튜브는 경기 직후 자신의 유튜브 채널에 '끔찍했던 남아공전의 생생한 현장 후기'라는 제목의 영상을 공개했다. 태극기를 얼굴에 그리고 대표팀을 응원한 그는 경기 도중 "전반전에 정확도가 많이 떨어진다. 크로스뿐 아니라 전체적으로 정확도가 부족하다", "바꿔야 할 선수가 너무 많다"며 답답한 경기력을 아쉬워했다.

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영상 속 관중석에는 손흥민의 아버지이자 SON축구아카데미를 운영하는 손웅정 감독의 모습도 자연스럽게 포착됐다. 손 감독은 팔짱을 낀 채 경기장을 응시했고, 좀처럼 표정 변화 없이 경기를 지켜봤다. 경기 종료 후에도 굳은 얼굴로 경기장을 바라보는 모습이 카메라에 담기며 눈길을 끌었다.

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특히 해당 장면은 여러 온라인 커뮤니티와 SNS를 통해 빠르게 확산됐다. 일부 누리꾼들은 손 감독의 표정을 캡처해 공유하며 "결과를 말해주는 표정", "아버지 마음이 그대로 느껴진다", "손흥민도, 대표팀도 안타까웠을 것 같다" 등의 반응을 보였다. 일부 게시물은 "자세히 보면 너무 무서운 사진"이라는 제목으로 퍼지며 화제를 모으기도 했다.

하지만 해당 부분은 현재 모자이크 처리가 되며, 손 감독의 모습이 제대로 보이지 않고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com