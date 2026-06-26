[공식]안영미, 두 아들 엄마 됐다…25일 둘째 득남

사진제공=미디어랩시소

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[스포츠조선 정빛 기자] 방송인 안영미가 두 아이의 엄마가 됐다.

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26일 소속사 미디어랩시소에 따르면, 안영미는 지난 25일 서울 한 병원에서 건강한 둘째 아들을 출산했다.

현재 산모와 아이 모두 건강한 상태다. 안영미는 남편과 가족들의 축하와 보살핌 속에서 안정을 취하며 회복에 전념하고 있다.

소속사는 "소중한 새 생명을 맞이한 안영미 씨와 가족들에게 따뜻한 축하와 응원을 부탁드린다"라며 "안영미 씨는 충분한 회복을 거친 후 건강한 모습으로 방송에 복귀해 좋은 모습을 보여드릴 예정"이라고 밝혔다.

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앞서 안영미는 자신이 DJ를 맡고 있는 MBC FM4U '두 시의 데이트 안영미입니다'를 통해 "둘째를 낳는다는 것이 아직도 실감이 나지 않는다"며 "건강하고 씩씩하게 순산하고 돌아오겠다"고 출산을 앞둔 소감을 전한 바 있다.

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안영미는 2020년 비연예인 남편과 결혼했으며, 2023년 7월 첫째 아들을 출산했다. 이후 올해 둘째 임신 소식을 전해 많은 축하를 받았고, 이번 출산으로 두 아이의 부모가 됐다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com