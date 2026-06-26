장항준 "♥김은희 수입 넘어선지 좀 돼, 장모님과 백화점 명품관 갔다" ('옥문아')

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[스포츠조선 이우주 기자] 장항준 감독이 '왕사남' 흥행 후 아내 김은희 작가에게 카드를 건넨 근황을 공개한다.

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오늘(26일) 오후 10시에 방송되는 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에는 대중가요계의 거장 윤종신과 '왕과 사는 남자'로 1,680만 관객의 마음을 사로잡은 거장 장항준이 출연한다.

이날 장항준은 오랫동안 '김은희 작가의 그늘 아래 머물던 남편' 이미지에서 벗어난 근황을 공개해 눈길을 끈다. 그동안 아내 김은희 작가의 카드를 사용해 온 것으로 알려졌던 장항준은 "김은희 작가의 수입을 넘어선 지 좀 됐다"고 당당하게 고백했다. 이어 "이제는 내 카드를 아내(김은희 작가)에게 준다"라며 MC들을 놀라게 했는데.천만감독 장항준의 달라진 일상은 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에서 확인 가능하다.

이어, 장항준은 장모님에게 효도 플렉스를 하기 위해 함께 백화점 명품관을 찾았던 에피소드를 공개한다. 하지만 '효도 플렉스'를 호기롭게 예고했던 장항준은 정작 장모님의 선물은 사지 못하고 명품관을 그대로 빠져나왔다고 밝혀 궁금증을 자아낸다. 장항준이 선물을 사지 못하고 빈손으로 돌아설 수밖에 없었던 이유와 명품관에서 장모님이 보인 예상치 못한 반응은 본 방송에서 공개될 예정.

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한편, 장항준이 31년의 우정을 지켜온 절친 윤종신에게 의리를 과시해 눈길을 끈다. 과거 경제적으로 어려웠던 시절, 친구 윤종신에게 택시비와 식료품 등 많은 도움을 받았던 장항준은, 흥행 후 윤종신에게 보답한 적이 있냐는 질문에 "윤종신은 항상 나보다 잘 살았다"라고 답해 폭소를 유발했다. 이어 장항준은 "윤종신의 큰 은혜를 뭘로 갚을 수 있겠어"라며 너스레를 떨기도 했지만, 윤종신이 명품백을 갖고 싶다고 한다면 사줄 수 있냐는 물음에 장항준은 단번에 "사줄 수 있다"라고 답하며 남다른 의리를 과시하기도. 뒤이어 고액의 현금을 선물로 주는 것도 가능한지 묻는 MC들의 질문에 장항준이 내놓은 답은 오늘 26일 금요일 밤 10시 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에서 확인할 수 있다.

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wjlee@sportschosun.com