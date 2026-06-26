코르티스, 'TNT'까지 터졌다…미니 2집에서만 3편 천만뷰

사진제공=빅히트 뮤직

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 코르티스(CORTIS)가 미니 2집 수록곡으로 또 하나의 1000만 뷰 뮤직비디오를 추가했다.

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코르티스의 미니 2집 수록곡 'TNT' 뮤직비디오는 26일 오후 1시 20분 기준 유튜브 조회 수 1000만 회를 돌파했다. 지난 5월 4일 하이브 레이블즈(HYBE LABELS) 유튜브 채널을 통해 공개된 지 52일 만이다. 이로써 미니 2집에서 공개한 총 네 편의 뮤직비디오 가운데 세 편이 1000만 뷰를 넘어섰다.

앞서 타이틀곡 '레드레드(REDRED)'와 수록곡 '아사이(ACAI)' 뮤직비디오 역시 유튜브 조회 수 1000만 회를 기록했다. 특히 '레드레드'는 공개 12일 만에 1000만 뷰를 달성하며, 데뷔 앨범 수록곡 '고!(GO!)와 '패션(FaSHioN)'이 각각 27일, 29일 만에 같은 기록을 세운 것보다 두 배 이상 빠른 성장세를 보였다. '레드레드' 뮤직비디오는 26일 오후 1시 기준 약 4280만 회의 조회 수를 기록 중이다.

'TNT'' 뮤직비디오는 다섯 멤버가 '영 크리에이터 크루'로서 자신들만의 상상력과 진정성을 녹여낸 작품이다. 폭발 직전의 뜨거운 열정을 수많은 인파를 피해 질주하는 장면으로 시각화했고, 멤버들이 촬영 전 직접 제작한 애니매틱(스토리보드 영상)의 주요 아이디어가 실제 뮤직비디오에 대거 반영됐다. 이러한 적극적인 참여를 바탕으로 코르티스는 뮤직비디오 크레디트에 공동 연출로 이름을 올렸다.

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미니 2집 '그린그린(GREENGREEN)' 흥행도 이어지고 있다. 앨범은 발매 45일 만인 지난 18일 글로벌 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이(Spotify)에서 누적 재생 수 2억 회를 돌파했다.

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또 미국 빌보드(Billboard) 메인 앨범 차트 '빌보드 200(Billboard 200)'에서는 6월 27일 자 차트 61위에 오르며 6주 연속 차트인을 기록했다. 이는 최근 5년 내 데뷔한 보이그룹 가운데 최장기간 차트인 기록이다.

코르티스는 하반기 글로벌 무대에서도 활약을 이어간다. 오는 10월 9일(현지시간) 싱가포르 마리나 베이 서킷(Marina Bay Street Circuit)에서 열리는 '포뮬러 원(F1) 싱가포르 그랑프리 2026(Formula 1 Singapore Grand Prix 2026)' 메인 스테이지에서 단독 공연을 펼친다. 이에 앞서 7월부터 9월까지 첫 단독 투어 '2026 코르티스 투어 <풋 유어 폰 다운>(2026 CORTIS TOUR <PUT YOUR PHONE DOWN>)'을 한국, 북미, 일본에서 개최하며, 7월 31일부터 8월 1일까지는 미국 대형 음악 축제 '롤라팔루자 시카고(Lollapalooza Chicago)' 무대에도 오른다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com