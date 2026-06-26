신민아, ♥김우빈이 인정한 유머 감각 "나보고 진짜 웃긴다고"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 신민아가 남편 김우빈도 인정한 의외의 유머 감각을 자랑했다.

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26일 유튜브 채널 '당분간 공효진'에는 '공효진 신민아 짬 내서 서촌 나들이'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 공효진은 신민아에 대해 "민아가 웃길 거라고 생각하는 사람이 없지만 실제로 진짜 웃기다"고 말했다. 이에 신민아는 "영화 '눈동자' 홍보 때문에 다른 유튜브에 나가서 계속 웃김을 강조했다. 증명해 달라"고 부탁했다.

공효진은 "민아는 웃기다"며 거듭 강조했고, 신민아는 "웃길 수 있는 사람이 한정되어있는 것 같다"고 털어놨다.

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두 사람은 첫 만남도 떠올렸다. 14세 때 공효진을 처음 만났다는 신민아는 "그때는 언니가 진짜 언니 같았다. 내가 유난히 어렸다"고 회상했다. 공효진은 "민아가 최연소였다. 언니들이 말할 때 안 끼워주니까 교복 입고 맨날 조용히 앉아 있었다"고 말했다.

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신민아는 "그때 기자 언니가 내 손을 잡고 언니들한테 데리고 가서 '민아한테 말 좀 해'라고 하는데 나는 너무 싫었다. 무서웠고, 그냥 혼자가 딱 좋았다"고 말해 웃음을 자아냈다. 이어 "그러고 나서 '화산고'에서 만나서 그때 친해졌다"고 덧붙였다.

이날 공효진은 배우 김남희와 대화가 잘 통해서 현장에서 수다를 많이 떤다고 전했다. 이를 들은 신민아는 "언니는 사람들이 편하게 생각하는 거 같다"며 "(김남희와) 나는 말도 잘 안 했다. 나는 현장에서 누구든 말을 잘 안 한다"고 털어놨다.

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그러자 공효진은 "민아는 말을 시켜야지 말을 한다. 낯 가리는 게 아니고 내가 볼 때는 (말 걸어주기를) 기다리고 있다"고 설명했다. 신민아는 "나는 왜 그러는 걸까"고 물었고, 공효진은 "너는 말이 없다"고 답했다.

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하지만 신민아는 "말이 없지는 않다. 우리가 전화 통화하면 거의 9시간 할 때도 있다"며 웃었고, 공효진은 "거의 내가 말한다"고 말했다.

또 공효진은 스몰토크가 힘들다는 신민아에게 "수다쟁이가 아니라고 볼 수는 없는데 생각나는 대로 말을 막 하는 스타일이 아니다"라고 말했다. 이어 "나는 순발력이 엄청 높다"고 덧붙였다.

이를 들은 신민아는 "나에 대해 물어봤는데 왜 언니 자랑을 하고 끝내냐"고 받아쳤고, 공효진은 "순발력이 높아야 스몰토크가 가능한 것 같다"고 설명했다.

이어 공효진은 "우빈이는 네가 안 웃기대?"라고 물었고, 신민아는 "진짜 웃긴다고 한다"고 답했다.

한편 신민아와 김우빈은 10년 공개 열애 끝에 지난해 12월 결혼식을 올렸다.