김재중, 절친 추성훈에 1천만원 위스키 플렉스..야노시호♥도 충격

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 김재중이 절친 이종격투기 선수 추성훈에게 1000만원 짜리 위스키를 선물했다고 밝혔다.

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26일 '야노 시호' 유튜브 채널에는 '남편 친구 재중이 내 편으로 만들고 와쏘요~'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 야노시호는 남편 추성훈의 절친 김재중을 일본에서 만났다. 김재중은 초면인 야노시호에게 "친한 누나 같다. 어렸을 때를 떠올려보면 유명한 잡지에 많이 실리셨고 늘 톱 모델이셨다. 근데 갑자기 추상이랑 결혼해서 깜짝 놀랐다. 거의 천상계였다"라고 말했다. 야노시호는 "거짓말"이라며 부끄러워했다.

두 사람은 함께 식사한 후 폭풍 쇼핑을 이어갔고 바에서 위스키도 마셨다. 야노시호는 김재중에게 "추상이 잊지 못하는 게 있더라. 생일 즈음에 (김재중이) 일본에 와서 1000만원 짜리 위스키를 사줬다더라"라고 말해 모두를 놀라게 했다.

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야노시호 또한 놀랍다는 반응이었다. 이에 김재중은 "가는 게 있으면 오는 게 있을 거라고 생각했다"라고 덤덤하게 말해 웃음을 안겼다.

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joyjoy90@sportschosun.com