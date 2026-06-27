원빈, '아저씨' 이후 16년...머리 기르는 근황 "배역 기다리며 준비"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 원빈의 뜻밖의 근황이 전해졌다.

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27일 방송된 MBN '김주하의 데이앤나잇'에는 연극 '베니스의 상인'으로 무대에 서는 박근형과 카이가 출연했다.

이날 박근형은 과거 원빈에게 호통을 친 적이 있다고 밝혔다. 그는 "'꼭지'라는 드라마에서 원빈을 만났다. 고등학생 역할인데 머리를 기르고 와서 대본을 읽더라. 발음도 정확하지 않아서 '다시 읽어봐'라고 했는데 또 비슷했다. 그래서 '머리부터 깎아라'라고 심하게 말하고는 잊고 있었다"고 회상했다.

이어 "이후 촬영장에 가 보니 원빈이 바로 머리를 자르고 왔더라. 발음도 정확해졌길래 '너 할 수 있는데 왜 안 했어'라고 했더니 수줍어하더라"며 "그러고 나서 원빈이 갑자기 뜨는 걸 보고 '내가 이야기를 잘 해줬구나'라고 속으로 생각했다"고 전했다.

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박근형은 2010년 영화 '아저씨' 이후 차기작 소식이 없는 원빈에 대한 안타까움도 드러냈다. 그는 "건너 건너 통해서 '너 같은 배우들이 나와서 해야 한다'고 하지만 지금도 안 하고 있다"며 아쉬운 마음을 털어놨다.

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이에 김주하는 "원빈과 친분이 있어서 왜 연기를 안 하는지 물어본 적이 있는데 '아저씨' 이미지가 너무 강해서인지 (섭외가) 안 들어온다고 하더라"고 말했다.

이어 "원빈이 머리를 기르고 있길래 이유를 물었더니 '어떤 배역이 올지 모르니까 준비하고 있다'고 하더라"며 차기작을 향한 원빈의 의지를 전했다.

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이를 들은 박근형은 "바보 같은 배우다. 강렬한 걸 했으면 또 다른 강렬한 배역에 도전해야 하는데 거기에 빠진 거다. 탈출해야 하는데 탈출 못 하는 것 같다"며 안타까운 마음을 드러냈다.