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원빈, '아저씨' 이후 16년...머리 기르는 근황 "배역 기다리며 준비"

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원빈, '아저씨' 이후 16년...머리 기르는 근황 "배역 기다리며 준비"

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 원빈의 뜻밖의 근황이 전해졌다.

27일 방송된 MBN '김주하의 데이앤나잇'에는 연극 '베니스의 상인'으로 무대에 서는 박근형과 카이가 출연했다.

이날 박근형은 과거 원빈에게 호통을 친 적이 있다고 밝혔다. 그는 "'꼭지'라는 드라마에서 원빈을 만났다. 고등학생 역할인데 머리를 기르고 와서 대본을 읽더라. 발음도 정확하지 않아서 '다시 읽어봐'라고 했는데 또 비슷했다. 그래서 '머리부터 깎아라'라고 심하게 말하고는 잊고 있었다"고 회상했다.

이어 "이후 촬영장에 가 보니 원빈이 바로 머리를 자르고 왔더라. 발음도 정확해졌길래 '너 할 수 있는데 왜 안 했어'라고 했더니 수줍어하더라"며 "그러고 나서 원빈이 갑자기 뜨는 걸 보고 '내가 이야기를 잘 해줬구나'라고 속으로 생각했다"고 전했다.

원빈, '아저씨' 이후 16년...머리 기르는 근황 "배역 기다리며 준비"

박근형은 2010년 영화 '아저씨' 이후 차기작 소식이 없는 원빈에 대한 안타까움도 드러냈다. 그는 "건너 건너 통해서 '너 같은 배우들이 나와서 해야 한다'고 하지만 지금도 안 하고 있다"며 아쉬운 마음을 털어놨다.

이에 김주하는 "원빈과 친분이 있어서 왜 연기를 안 하는지 물어본 적이 있는데 '아저씨' 이미지가 너무 강해서인지 (섭외가) 안 들어온다고 하더라"고 말했다.

이어 "원빈이 머리를 기르고 있길래 이유를 물었더니 '어떤 배역이 올지 모르니까 준비하고 있다'고 하더라"며 차기작을 향한 원빈의 의지를 전했다.

이를 들은 박근형은 "바보 같은 배우다. 강렬한 걸 했으면 또 다른 강렬한 배역에 도전해야 하는데 거기에 빠진 거다. 탈출해야 하는데 탈출 못 하는 것 같다"며 안타까운 마음을 드러냈다.

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