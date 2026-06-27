"시험관 1년에 12번 좌절"…문지인, 유산 후 눈물 흘리며 시험관 중단 ('동치미')

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[스포츠조선 정안지 기자]김기리, 문지인 부부가 유산의 아픔과 시험관 시술을 거쳐 자연임신에 성공하기까지의 과정을 진솔하게 털어놨다.

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27일 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미'에서는 예비 부모 김기리, 문지인 부부가 출연해 쉽지 않았던 임신 여정을 고백했다.

이날 문지인은 "부모가 되기까지 나는 조급함과 싸웠다"라고 털어놨다.

그는 "결혼 전 산전 검사를 받았는데 자연임신이 가능성이 많이 낮았다. 그때는 조급하지 않았다"라면서 "결혼 후 6개월 만에 자연임신이 됐다. 그때는 웃으면서 임신 사실을 받아들였다"라고 회상했다.

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그러나 기쁨은 오래가지 못했다. 문지인은 "얼마 지나지 않아서 유산이 했다"라며 "원래 눈물이 없고 덤덤한 편인데 그때 처음으로 슬프다는 게 이런 거구나 느끼고 그때부터 조급해졌다"라고 털어놨다.

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옆에서 지켜본 김기리 역시 힘들었던 시간을 떠올렸다. 그는 "유산을 겪고 육체적, 정신적으로 이렇게까지 아파할 줄 몰랐다"라면서 "그 뒤에 유산을 이겨내고 출산하신 분들 보면 너무 감사하다"라고 했다.

이후 부부는 시험관 시술에 도전했지만 또 다른 어려움을 마주했다. 문지인은 "시험관 시술을 할 때는 몸이 아픈 게 힘들더라"라며 "매달 실패하면 1년에 12년의 좌절이 있는 거지 않나. 화가 나서 중간에 시험관 시술을 중단했다. 너무 성적이 안 좋아서 때려치웠다"라고 솔직하게 고백했다.

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그는 "'장기전으로 가자' 마음을 먹고 있었는데 그때 자연임신이 됐다"라고 밝혔고, 스튜디오에서는 축하와 박수가 쏟아졌다.

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anjee85@sportschosun.com