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조인성, 유재석 제대로 긁었다..압구정 땅→외모 지적까지 "그 정도밖에 안 되냐"

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조인성, 유재석 제대로 긁었다..압구정 땅→외모 지적까지 "그 정도밖에 안 되냐"

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 조인성이 유재석을 쥐락펴락하는 거침없는 입담을 자랑했다.

27일 유튜브 채널 '뜬뜬'에는 영화 '호프'의 주역 황정민, 조인성, 정호연이 출연한 예고편 영상이 공개됐다.

영상에서 조인성은 초반부터 "압구정 반은 일단 재석이 형 거"라며 능청스러운 입담을 뽐냈다. 이어 메이크업하고 왔다는 유재석에게 "가서 세수하고 와라"라고 돌직구를 날려 웃음을 자아냈다. 느닷없이 외모 지적을 당한 유재석은 "닭띠 조인성이 날 쪼기 시작한다"고 토로해 웃음을 안겼다.

유재석도 곧바로 반격에 나섰다. 그는 조인성을 향해 "'방이동 독거노인'이라는 별명이 있지 않냐. '노ing'"이라고 놀렸다. 하지만 조인성은 "그 정도밖에 안 되냐. 정민이 형도 유행어 만드는데 '노ing'이 뭐냐"고 응수했다.

결국 유재석은 "빨리 다 가라. 너는 4년 뒤에 나와라"라며 두 손을 들었고, 조인성은 곧바로 "오케이"라고 받아쳐 폭소케 했다.

조인성, 유재석 제대로 긁었다..압구정 땅→외모 지적까지 "그 정도밖에 안 되냐"

한편 유재석은 제2회 '핑계고 시상식' 대상 수상자인 황정민을 향해 "우리한테는 진짜 보석 같은 형"이라며 각별한 애정을 드러냈다.

이어 최근 칸 국제영화제에 다녀온 황정민에게 "칸에 다녀왔는데 반응이 어땠냐"고 물었다. 그러자 황정민은 "외국 나가면 묵언수행 하는 거 알지 않냐"며 입을 꾹 다무는 시늉을 해 웃음을 안겼다.

또 황정민은 정호연이 함께 '풍향고'를 가자고 제안하자 "하지 마라. 보기에는 천사처럼 앉아 있지만 독사들"이라며 제작진을 향한 농담 섞인 저격으로 현장을 웃음바다로 만들었다.

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