윤경호, 말 너무 많아 아들까지 울렸다 "아빠 얘기가 끝나질 않는다고.."

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 윤경호가 끝없는 수다 때문에 아들을 울린 적이 있다고 밝혔다.

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26일 조정석의 유튜브 채널에는 '어떡하지 너? | 윤경호랑 관악산에 가면 생기는 일 ft. 1절만'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 윤경호는 "요즘에는 이야기를 많이 못 한다. 우리 (둘째) 이윤이가 더 말을 많이 한다. 내가 한마디하면 두 마디 한다"고 말했다.

이어 "내가 오늘 만약에 '정석이랑 산 오르는데 연주암에 갔다'고 하면 이윤이는 '아빠, 나는 요즘 피아노 연주하는데..'라며 바로 말을 가로챈다"며 남다른 토크 유전자를 자랑해 웃음을 자아냈다.

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윤경호는 "이건 약간 교육에 문제가 있다 싶어서 '어른들 이야기할 때는 다 듣고 이야기해야 한다. 중간에 하고 싶은 이야기가 있어도 끼어들면 안 된다. 어른들 이야기 다 끝나고 하는 거야'라고 했더니 조금 있다가 우는 거다. 그래서 왜 그러냐고 했더니 '아빠 이야기가 끝나지를 않는데 언제 내가 이야기하라는 거냐. 이야기가 끝나는 줄 알고 기다렸는데 끝나지를 않는데 언제 끼어들라는 거야'라면서 울더라. 진짜 정말 반성했다"고 밝혀 폭소케 했다.

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또 윤경호는 자신의 끝없는 수다 때문에 아내가 자는 척한 적도 있다고 털어놔 웃음을 안겼다.