그리, 집 청소해주는 여친 위해 제모..."사람 털 싫다고 하더라"('살림남')

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[스포츠조선 정안지 기자] 그리가 여자 친구를 위해 왁싱을 진행했다.

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27일 방송된 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에서는 해병대 전역 5개월 차 그리가 스페셜 '살림남'으로 출연해 아빠 김구라와 현실 부자 케미를 선보였다.

이날 그리는 김구라와 대화를 나누던 중 "여자 친구가 나한테 부탁하는 게 있다"라고 운을 뗐다.

이에 김구라는 "여자 친구가 너한테 부탁하는 건 지식을 채우라든지? 근데 단기간에는 힘들다"라고 말해 웃음을 안겼다.

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잠시 후 부자가 함께 향한 곳은 다름 아닌 왁싱숍이었다. 예상치 못한 장소에 모두가 궁금해하자 그리는 여자 친구를 위한 제모라고 이유를 밝혔다.

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그리는 "집에 강아지가 있으니까 미끄럼 방지 패드를 깔았다. 근데 거기에 짧은 털들이 박혀 있다"라면서 "여자 친구가 청소를 많이 해주니까 (그걸 굉장히 싫어한다)"라고 설명했다.

이를 들은 김구라는 "강아지 털은 되고 사람 털은 안 된다는 거냐"라고 물었고, 그리는 "강아지 털도 안 된다"라고 말했다. 이어 그리는 스튜디오에서 "여자 친구가 강아지 털은 사랑스럽게 봐주는데 사람 털은 그렇게 안 보더라"면서 여자 친구의 고충을 덜어주기 제모를 결정했다. 이후 그리는 고통을 참고 제모를 완료해 눈길을 끌었다.

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anjee85@sportschosun.com