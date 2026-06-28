'정석원♥' 백지영 "10살 딸 키 또래보다 15㎝ 커…피지컬 아빠 닮아"

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 백지영이 올해 10살이 된 딸 하임의 근황을 공개했다.

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28일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서는 20년 지기 절친 린과 백지영이 출연해 절친 케미를 선보였다.

이날 백지영은 근황을 전하며, 주부로서 엄마로서의 삶에 만족감을 드러냈다. 그는 "나는 일 없으면 하임이 계속 픽드랍하고. 오늘도 아침에 하임이 학교 보내고 바로 나온 거야"라고 이야기했다.

이에 린은 "언니 그런 거 너무 좋죠?"라고 묻자, 백지영은 "난 너무 좋아. 곧 끝날 거라고 생각하면 너무 슬퍼"라고 말했다.

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그런가 하면, 백지영은 딸 신발 사이즈가 235cm라고 밝히며 "나랑 같이 신는다"며 폭풍 성장한 근황을 밝혔다. "피지컬은 형부를 닮았나 보다"라는 린의 말에 백지영은 "하임이가 또래 평균에 비해 15cm는 크다"고 밝혀 더욱 놀라움을 안겼다.

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백지영의 남편 배우 정석원의 키는 184cm로 알려져 있다.

또한 대한민국 대표 발라드 가수인 엄마와 달리 "딸은 노래에 재능이 아예 없다"는 백지영은 "공부는 더 싫어하고, 춤추고 그림 그리는 건 너무 좋아한다'고 밝히기도 했다.

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한편 백지영과 정석원은 2011년 열애를 공식 인정했으며, 2013년 결혼해 슬하에 딸 하임 양을 두고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com