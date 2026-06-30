'43kg' 이유비, 진짜 말랐네...한줌 허리 드러낸 '탱크톱' 과감 패션

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 이유비가 여름철 시원한 스타일로 근황을 전하며 시선을 끌었다.

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30일 이유비는 무더운 날씨 속에서도 '시원한 패션'을 선보이며 온라인상에서 화제를 모았다.

최근 유튜브 채널을 통해 자신이 '뼈말라' 체형이 아니라고 직접 해명한 이유비는, 여전히 잘록한 개미허리로 감탄을 자아냈다.

이유비는 과거 촬영 당시 경험에 대해 "화면에 나가는 것 자체가 스트레스였다"며 "당시 '너 살 좀 빼야겠다', '너무 얼굴 동그랗게 나온다'는 말을 들었고, 그때 몸무게가 42~43kg이었다"고 밝혔다.

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이어 그는 "다음 신에서 옷이 벗겨지는 장면이 있었는데, 그때 내 팔을 보고 살을 빼라고 해서 미안하다고 했다"며 "오히려 '절대 빼지 말라'는 말을 들었다"고 털어놨다.

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또한 이유비는 "요즘은 다 '뼈말라'를 추구하는 분위기지만, 과거 내 몸매가 현재 트렌드에 맞을 수도 있다"면서도 "나는 오히려 지금의 내 모습이 훨씬 건강하고 예뻐 보인다"며 자신의 생각을 밝혔다.

한편 이유비는 배우 견미리의 딸로, 동생 이다인은 가수 겸 배우 이승기와 결혼해 화제를 모은 바 있다.

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shyun@sportschosun.com