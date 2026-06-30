지예은, ♥바타와 열애 공개 전 다툼 고백 "걸리면 어떡하냐고.." ('연애전쟁')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 지예은이 공개 열애 중인 댄서 바타와의 연애 비하인드를 공개했다.

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30일 방송된 JTBC '연애전쟁'에는 특별 외교관으로 지예은이 출연했다.

이날 지예은은 연애전쟁 MBTI 결과 'ISTJ 서장훈형'이 나오자 "내가 그렇다는 거냐. 의외다"라며 깜짝 놀랐다.

이를 본 이효리는 "나랑 똑같다. 예은 씨도 직설적으로 계속 쪼아대면서 상대방이 진짜 잘못한 걸 시인할 때까지 끝까지 말하냐"고 물었다. 이에 지예은은 "그건 그런 거 같다. 잘못을 깨달을 때까지 한다"고 인정했다.

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또 지예은은 공개 연애 중인 댄서 바타와 싸운 적이 있느냐는 질문에 "약간 언성 올라간 적이 있다"고 답했다.

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이어 "그 친구는 걱정이 되게 많고, 나는 걱정을 안 하는 스타일"이라며 "연애 사실을 공개하기 전에 나는 모자만 쓰고 다녔는데 그 친구가 '걸리면 어떡하냐. 마스크를 써라'라고 했다. 그래서 나는 '괜찮다는데 왜 그러냐'고 하면서 약간 언성이 높아졌다"고 털어놨다.

이에 이효리는 "나중에 크게 싸우면 이쪽으로 와라. 환영한다"고 말해 웃음을 자아냈다.

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한편 지예은은 지난 4월 안무가 바타와 열애를 인정했다. 1994년생 동갑내기인 두 사람은 교회 친구로 지내다가 연인으로 발전한 것으로 전해졌다.