곽범, 마운자로로 12kg 뺐는데 또 감량 선언 "12kg 더 빼야 해"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 개그맨 곽범이 마라톤 완주를 위해 12kg 추가 감량 계획을 밝혔다.

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30일 유튜브 채널 '스튜디오 수제'에는 '중도 포기 위기 인생 첫 하프마라톤 끝나고 고삐 풀린 곽범 냉동삼겹살 5인분 풀코스 먹방'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 곽범은 김지유와 함께 인생 첫 하프마라톤에 도전했다. 최근 비만 치료제 마운자로의 도움을 받아 12kg 감량에 성공해 홀쭉해진 모습으로 나타난 그는 "마라톤은 결국 체중 싸움"이라고 말했다.

이날 곽범은 1시간 50분 이내 완주를 목표로 했지만, 결승선을 5km 남겨둔 지점에서 쥐가 나는 바람에 쓰러졌다. 결국 2시간을 넘겨 완주했지만, 첫 하프마라톤을 무사히 마쳤다.

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곽범은 "올해 안에 풀 마라톤을 뛰어보고 싶다. 40대니까 한 살이라도 어릴 때 완주가 목표"라며 "살을 12kg 뺐는데 풀마라톤을 할 거면 여기서 12kg을 또 빼야 한다"며 추가 감량 계획을 밝혔다.

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그는 마라톤에 진심인 이유에 대해 "사실 요즘 삶의 목표가 없다. 백상 후보에 오른 것도 너무 영광이고, 그것만으로도 내 인생에 할 거 다 했다고 생각한다"며 "상 욕심 없고, 상 안 받아도 된다. 평생 남들 웃기는 사람으로 남고 싶은 사람인데 그러다 보니까 목표가 없다. 그런데 마라톤은 대회 신청해 놓으면 목표가 생긴다"고 말했다.

이어 "진짜 힘들고 죽겠다 싶어서 '다시는 안 해'라고 하다가도 일주일 지나면 몸 회복 되면 다음 대회가 언제인지 찾아보게 된다. 목표 달성을 위해 하는 것도 있다"고 덧붙였다.