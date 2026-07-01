'♥장재호와 결혼→득녀' 공민정, 새 프로필 공개..독보적 아우라 발산

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[스포츠조선 김소희 기자]배우 공민정이 새 프로필을 공개, 한계없는 매력을 뽐냈다.

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1일 소속사 판타지오는 공민정의 새로운 프로필 사진을 여러 장 공개했다. 공민정은 청초하고 맑은 무드부터 도도하고 지적인 스타일까지 완벽하게 표현하며 팔색조 매력을 뽐냈다.

공개된 사진 속 공민정은 화이트 셔츠 차림에 편안한 웃음과 자연스러운 연출을 더해 맑고 단정한 분위기를 자아낸다. 블랙 슈트 착장에서는 여유로운 포즈로 도회적인 세련미를 풍기는 동시에 은은한 미소와 깊이 있는 눈빛이 어우러져 단숨에 시선을 사로잡는다.

블랙 터틀넥 니트를 활용한 스타일링에서는 진중하면서도 고혹적인 아우라를 발산, 다크 브라운 톤의 슬리브리스 의상을 입은 컷에서는 깔끔하게 빗어 넘긴 헤어로 이목구비를 돋보이게 하며 강렬한 카리스마가 묻어난다. 의상과 헤어스타일 변화에 따라 달라지는 공민정의 프로페셔널한 포즈와 콘셉트 소화력은 현장 스태프들의 감탄을 이끌어냈다는 후문이다.

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최근 공민정은 연기와 예능을 넘나드는 활발한 활동을 이어가고 있다. 쿠팡플레이 'SNL 코리아' 시즌 8 '스마일 클리닉', 유튜브 '조선의 청요리사' 등 여러 분야에서 존재감을 드러낸 데 이어 지난 6월에는 영화 '메소드연기'로 황금촬영상 심사위원특별상을 수상하며 '믿고 보는 배우'로서의 저력을 입증했다.

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이번 프로필을 통해 다채로운 스펙트럼을 보여준 공민정은 SBS 새 드라마 '풀카운트'에서 베테랑 야구기자 '정선애' 역으로 캐스팅되어 활발한 연기 행보를 이어갈 예정이다.

한편 공민정은 2013년 영화 '누구나 제 명에 죽고 싶다'로 데뷔했다. 지난해 배우 장재호와 결혼에 골인, 최근 딸을 출산해 육아와 연기 활동을 병행하고 있다.