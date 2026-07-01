'박위♥' 송지은, 초보 농부 됐다…"너무 갖고 싶었던 텃밭, 신기하고 뿌듯"

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[스포츠조선 정안지 기자]그룹 시크릿 출신 송지은이 오랫동안 꿈꿔왔던 텃밭을 갖게 된 근황을 공개하며 소소한 일상 속 행복을 전했다.

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송지은은 지난달 30일 자신의 SNS를 통해 "너무너무 갖고 싶었던 텃밭이 생겼다. 갈수록 자연이 좋아지는 나이인가 보다"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

사진 속에는 새롭게 마련한 텃밭에서 직접 흙을 만지고 모종을 심는 송지은의 모습이 담겼다. 편안한 차림에 장갑을 끼고 쪼그려 앉아 정성스럽게 흙을 다지는 모습에서는 초보 농부의 설렘이 고스란히 전해졌다.

이어 송지은은 정성껏 심은 모종과 빨갛게 익어가는 방울토마토를 바라보며 뿌듯한 표정을 감추지 못했다.

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또한 부부는 텃밭을 가꾸며 만난 이웃과 소소한 교류를 하는 등 여유로운 시간을 보내는 모습은 보는 이들에게도 따뜻한 미소를 안겼다

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송지은은 "농사는 생전 처음인 초보 농부지만, 설레는 마음으로 모종을 심고 몇 주 사이 빨갛게 익은 방울토마토를 보니 괜히 뿌듯하고 신기하더라"고 전했다. 그러면서 송지은은 "텃밭을 가꾸며 만난 이웃분들과의 소소한 교류도 생각보다 큰 힐링 포인트였다"라면서 "가을에는 더 부지런히 씨앗도 뿌리고, 정성껏 가꿔보겠다"라고 앞으로의 계획도 밝혔다.

한편, 송지은은 지난 2024년 유튜버 박위와 결혼했다. 이둘 부부는 최근 SBS '동상이몽2-너는 내 운명'에 출연해 결혼 이후 일상을 전했다.

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anjee85@sportschosun.com