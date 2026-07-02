연상호 감독 韓X日 프로젝트 '가스인간' 오늘(2일) 공개..밴드 사잔 올 스타즈 삽입곡까지 화제

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[스포츠조선 조지영 기자] 연상호 감독이 총괄 프로듀서로 나선 넷플릭스 시리즈 '가스인간'(연상호·류용재 각본, 가타야마 신조 연출)이 오늘(2일) 전 세계 시청자를 만난다.

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'가스인간'은 원작의 세계관을 바탕으로 한 총 8부작 완전 오리지널 스토리로 새롭게 재탄생했다. 영화 '부산행' '얼굴' '군체'와 넷플릭스 시리즈 '지옥' '기생수: 더 그레이' 등 세계적 화제작을 연이어 만들어온 연상호 감독이 총괄 프로듀서와 각본을 맡고, 스트리밍 시리즈 '간니발', 영화 '벼랑 끝의 남매' '실종'으로 인간 내면의 어둠을 탁월하게 그려온 가타야마 신조 감독이 연출을 담당하여 완성된 강렬한 범죄 스릴러로, 한국 제작사 와우포인트가 일본 도호와 손잡고 일본 넷플릭스 시리즈를 기획, 제작했다는 점에서도 공개 전부터 주목이 집중되었던 작품이다.

예고된 연쇄 살인을 벌이는 미지의 존재 가스인간을 추적하는 형사와 기자의 이야기를 중심으로 펼쳐지는 이 작품은 사건을 추적하는 형사 오카모토 겐지 역은 오구리 ??, 진실을 쫓는 기자 코노 쿄코 역은 아오이 유우가 맡아 묵직한 존재감을 선보이며, 히로세 스즈와 하야시 켄토가 영상 크리에이터 남매로 출연하여 지금까지와는 다른 파격적인 연기로 극의 긴장감을 끌어올린다. 또한, 타케노우치 유타카는 전직 야쿠자 출신 기업인 역으로 강렬한 캐릭터를 완성했다. 정체불명의 괴인 가스인간 역에는 모델 UTA가 첫 연기에 도전하며 배우로 데뷔한다. 압도적인 존재감과 기괴한 분위기로 작품의 핵심적인 긴장감을 이끌어낼 예정이다.

넷플릭스는 이번 작품 공개와 함께 일본을 대표하는 밴드 사잔 올 스타즈 (Southern All Stars)의 명곡 'Ellie My Love'가 이번 작품의 핵심을 관통하는 '키송(Key Song)'으로 사용됐다고 공식 발표했다.

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이번 음악 사용은 총괄 프로듀서이자 각본을 맡은 연상호 감독과 공동으로 각본을 집필한 류용재 작가의 추천을 계기로 제작진이 적극적으로 추진하면서 성사됐다. 오랜 세월 일본을 대표하는 명곡으로 사랑받아 온 'Ellie My Love'는 극 중 사건의 진실과 인물들의 관계를 연결하는 중요한 장치로 활용되며, 작품의 서사에 깊이를 더했다.

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이번 곡 선정에 대해 연상호 감독은 "'?가스인간'에서 작품의 중요한 역할을 하는 어떤 음악이 좋을지 류용재 작가와 의논을 하던 중 류용재 작가가 사잔 올 스타즈의 'Ellie My Love'가 어떠냐는 의견을 줬다. 그 이후부터 '가스인간'?의 여러가지 정서와 'Ellie My Love'의 독특한 감정이 너무나 일치하여 해당 곡은 '가스인간'의 중심적인 감정이 되어 후반부 대본을 쓰는 내내 해당 곡을 들으며 작업했다. 결국 'Ellie My Love'는 단지 삽입곡이 아닌 리부트된 '가스인간'의 중심 감정으로 자리잡았다. 진심으로 '가스인간'?과 'Ellie My Love'의 만남은 운명적이었다고 말하고 싶다"고 소감을 전했다.

또한, '가스인간'은 영화 '고질라 마이너스 원'으로 일본 영화 최초 아카데미 시각효과상을 수상한 시로구미(白組)가 VFX를 담당하며, 최첨단 시각효과로 구현된 괴인 가스인간과 범죄 스릴러 장르가 결합한 이번 작품은 일본 영상 콘텐츠에서는 보기 드문 스케일과 높은 완성도로 제작 단계부터 큰 관심을 받아왔다.

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예고된 살인 사건을 둘러싼 경찰과 언론, 영상 크리에이터, 암흑가 세력, 권력층의 이해관계가 복잡하게 얽히며 전개되는 이야기에 'Ellie My Love'이 결정적인 열쇠로 작용하면서 지금까지 경험하지 못한 새로운 장르적 재미를 선사한다.

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넷플릭스는 "압도적인 영상미와 시대를 초월한 명곡이 만나 어떤 시너지를 만들어낼지 직접 확인해 달라"고 전했다.

1960년 공개된 도호의 전설적 특촬 영화 '가스인간 제1호'(혼다 이시로 감독)를 원작으로 한 '가스인간'은 오구리 ??, 아오이 유우, 히로세 스즈, 하야시 켄토, 우타(UTA), 타케노우치 유타카 등이 출연했고 '벼랑 끝의 남매' '실종'의 가타야마 신조가 연출을, '부산행' '반도' '얼굴' '군체'의 연상호 감독이 총괄 프로듀서로 참여했다. 2일 넷플릭스를 통해 전 세계 공개된다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com