[인터뷰③]'멋진 신세계' 제작진 "임지연, 가혹한 날씨+살인적 스케줄에도…기적 같은 연기"

'멋진 신세계' 한태섭 감독(왼쪽), 임지연. 사진제공=SBS

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[스포츠조선 정빛 기자] '멋진 신세계' 제작진이 임지연을 칭찬했다.

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드라마 '멋진 신세계' 한태섭 감독과 강현주 작가는 최근 스포츠조선과의 서면 인터뷰를 통해 "임지연은 가혹한 날씨, 살인적인 스케줄, 압도적인 분량이라는 풍파에 맞서서도 기적 같은 연기 보여줬다"라고 했다.

지난달 20일 종영한 SBS 금토드라마 '멋진 신세계'는 희대의 조선 악녀 영혼이 씌어 '악질' 해진 무명배우 신서리(임지연)와 자본주의가 낳은 괴물이라 불리는 악질 재벌 차세계(허남준)의 일촉즉발 로맨스를 그린 작품이다. 시청률은 물론 화제성 순위와 브랜드평판 조사에서도 정상을 차지하며 큰 사랑을 받았다.

'멋진 신세계' 한태섭 감독(왼쪽), 임지연. 사진제공=SBS

한 감독은 임지연에 대해 "우리의 주인공 임지연은 '멋진 신세계' 시작과 끝이었다"라며 "임지연은 가혹한 날씨와 살인적인 스케줄, 압도적인 분량이라는 풍파에 맞서 시공을 초월하는 기적 같은 연기로 캐릭터와 주제를 완성시켜주셨다"고 했다.

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이어 "차력쇼'를 요구하는 코믹, 멜로, 액션 등 난이도 높은 장면들에 스스로를 마음껏 내던지고 신인 연출의 디렉션도 모두다 수용하여 해내는 모습을 보고 연기자로서의 감탄을 넘어 한 명의 직업인으로서 존경이 샘솟았다"고도 했다.

'멋진 신세계' 스틸. 사진제공=SBS

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그러면서 "하루는 5부 감전 엔딩신을 찍는데 눈을 하얗게 뒤집는 컷을 찍고 제가 임지연 배우에게 '괜찮을까요..? 이 컷 써도 되나요?' 물어보자 '왜요 이렇게 해야 재밌지 않아요? 꼭 써주세요'하는 쿨한 답변을 듣곤 시청자들이 서리와 사랑에 빠질 수 밖에 없겠단 확신이 들었다"며 당시를 회상했다.

또 "코미디까지 정복한 모습을 보고, 배우로 무한한 가능성을 느꼈고, 앞으로 또 어떤 인생 캐릭터로 세상을 놀라게 할 지 기대가 많이 된다"며 "함께 이 멋진 작품을 완성해냈다는 경험이 제겐 오래오래 영광으로 남을 것 같다"고 덧붙였다.

'멋진 신세계' 스틸. 사진제공=SBS

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강 작가는 "임지연은 이 드라마의 심장이자 동력이었다. 일단 임지연이 와주셨기에 드라마가 엔진을 달고 출발할 수 있었고, 무엇보다 서리와 이 작품을 온 마음으로 사랑해 주셨다"라며 임지연을 칭찬했다.

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또 "한겨울 강행군의 촬영이 진행되는 중에도 메신저로 장면 하나, 대사 한끝을 고민하며 작가의 생각을 물었다"라며 "이미 대한민국을 대표하는 배우 중 한 사람인데 이렇게 치열하고 진심이구나, 깊게 파고드는 모습에 작가로서 행복했다"고 거들었다.

'멋진 신세계' 한태섭 감독(왼쪽), 임지연. 사진제공=SBS

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com