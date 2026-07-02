[인터뷰④]'멋진 신세계' 제작진 "허남준, 무조건 스타될 사람…그 시작이라 뿌듯"

'멋진 신세계' 한태섭 감독(왼쪽), 허남준. 사진제공=SBS

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[스포츠조선 정빛 기자] '멋진 신세계' 제작진이 허남준의 인기를 언급했다.

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드라마 '멋진 신세계' 한태섭 감독과 강현주 작가는 최근 스포츠조선과의 서면 인터뷰를 통해 "허남준은 무조건 스타가 될 사람"이라며 "그 시작이 우리 작품이라 뿌듯하다" 라고 했다.

지난달 20일 종영한 SBS 금토드라마 '멋진 신세계'는 희대의 조선 악녀 영혼이 씌어 '악질' 해진 무명배우 신서리(임지연)와 자본주의가 낳은 괴물이라 불리는 악질 재벌 차세계(허남준)의 일촉즉발 로맨스를 그린 작품이다. 시청률은 물론 화제성 순위와 브랜드평판 조사에서도 정상을 차지하며 큰 사랑을 받았다.

해당 드라마로 '대세 배우' 반열에 오른 허남준 이야기가 나오자 강 작가는 "허남준 배우님은 로맨틱 코미디인 이 작품의 성패 그 자체였다"라며 "차세계라는 캐릭터도 서리만큼 난도가 높은 인물인데, 그 복합적이고 변화무쌍한 매력을 정확히 조준하고 명중시켰다"라고 말했다.

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이어 "집에서 본방을 시청할 때 느낀 건 저 사람이 차세계란 배역에 빙의했다는 것"아렴 "저런 눈빛과 표정은 연기로서는 절대 나올 수 없는 것이어서, 허남준이 아닌 차세계는 상상할 수 없을 만큼 차세계를 아예 허남준의 것으로 만들었다고 본다"라고 강조했다.

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한 감독은 "허남준는 아직도 매력의 깊이를 알 수 없는 유니크한 배우"라며 "외양은 단단하고 섹시한데 내면은 유쾌하고 말랑해서 '뭐 이런 입체적인 사람이 다 있지?' 생각이 들 정도"라고 칭찬했다.

또 "연기도, 사람들을 대하는 태도도 매력이 넘쳐 함께 했던 시간을 떠올리면 절로 미소가 지어진다. 우선 매우 유연하다. 다채로운 표정 연기와 몸을 쓰는 연기의 유연함 뿐만 아니라, 힘든 현장과 함께 일하는 사람들에 대해 '활짝 열려있다'는 인상을 준다"라고 했다.

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이어 "언제나 온화하고 쾌활한 태도로 현장의분위기를 이끌어 줬다. 세계가 오면 촬영 현장에 '딸깍'하고 따뜻한 불이 켜지는 기분이었다고 해야할까. 타인을 향한 '열린' 마음은 저뿐 아닌 동료 배우, 현장 스태프들이 모두 각자의 자리에서 즐겁게 일 할 수 있는 영감을 줬다"라고 당시를 회상했다.

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그러면서 ".그 유연함 속에 단단한 자신만의 주관과 연기에 대한 철학을 가지고 있다"고 덧붙였다.

이번 작품을 통해 큰 관심을 받은 것에는 "차세계와 이현이라는 두 캐릭터의 다층적인 매력을 소화해 여심을 사로잡아 글로벌한 인기 스타가 된 것은, 이 작품 덕분만은 아니라고 생각한다"라며 "그 동안 허남준 배우가 여러 경험을 통해 쌓아온 연기에 대한 진심과 타인을 대하는 올바른 삶이 언젠가는 그를 스타를 만들어줬을 거라고 생각한다"고 답했다.

한 감독은 "언젠가 찾아왔을 그 영광의 시작을 '멋진 신세계'라는 작품을 통해 함께 할 수 있어서 개인적으로 자랑스럽고 뿌듯하다"고 했다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com