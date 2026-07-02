'난소암 3기' 홍주, 항암 치료 부작용에 응급실行 "전기 고문하는 거 같아" ('특종세상')

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[스포츠조선 이우주 기자] '특종세상' 홍주가 난소암 3기를 받고 항암치료 중인 근황을 공개했다.

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2일 방송된 MBN '특종세상'에서는 백승일 홍주 부부의 일상이 공개됐다.

역대 최연소 천하장사인 씨름선수 출신 백승일은 트로트 가수 홍주와 결혼, 셀럽 부부로 많은 사랑을 받았다. 하지만 홍주는 난소암 3기를 진단받았고, 이에 철부지 남편이었던 백승일은 사랑꾼으로 변신해 아내를 살뜰히 챙기고 있다.

항암치료 중인 아내의 식단 관리도 백승일의 몫이다. 백승일은 "면역에 좋다는 음식을 자주 해준다. 시금치나 나물 종류, 버섯"이라며 "두부가 단백질이 풍부해서 좋다더라. 암에 대한 전문가가 됐다. 일단 몸에 좋은 걸 아내에게 다 해줘야 한다"고 밝혔다. 항암치료로 인해 속이 미식거리고 손발 저림이 심하다는 홍주는 "전기로 계속 고문하는 거 같다. 진통제를 먹어도 효과가 없더라"라고 토로했다.

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3개월 전 갑작스러운 암 진단을 받은 홍주. 백승일은 "4개월 전에 허리가 아프다더라. 혼자 한의원 가서 침도 맞아보고 약도 먹었는데 안 낫는다. 2주 지나서 아랫배가 아프다더라. 산부인과에 갔는데 좀 더 큰 병원에 가서 검사를 받으라더라. 큰 병원에 갔는데 난소암 3기가 발견된 것"이라고 떠올렸다.

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이미 림프절, 복막까지 암세포가 퍼져있던 상황에 자궁 절제술까지 받은 홍주. 백승일은 "제 생일날 수술 날짜가 잡혔다. 전날 미역국을 끓여서 병원에 가져왔더라. 내가 뭐라고, 생일이 또 뭐라고"라고 털어놨고 홍주는 "그래야 마음이 편하니까 했다. 맨날 했던 거니까. 신랑이지만 항상 믿고 의지하는 것도 있지만 마음 한편으로는 큰아들처럼 내가 챙기고 살았으니까 안 챙기면 안 될 거 같은 엄마의 마음으로 챙겼다"고 밝혔다.

가수의 꿈을 펼치고 싶어하는 백승일을 지지하기 위해 홍주는 자신의 꿈도 포기하고 분식집을 운영하며 생계를 책임졌다. 심지어 치매 시어머니 간병까지 도맡았다는 홍주는 우울증에 폭식증까지 도졌다. 홍주는 "솔직히 속상하다. 살아온 세월도 돌아보게 되고 원망 아닌 원망도 하게 된다. '내가 왜 이렇게까지 밖에 못 살았을까' 싶다. 가슴에 응어리진 것도, 표현 못하고 산 것도 바보같이 후회하게 되고 이렇게 될 줄 알았다면 하고 싶은 거 다 하고 떵떵거리고 살걸. 견디면 더 좋은 게 있을 거라 생각했는데 고작 돌아오는 게 병이 생겨서 이렇게 된 내 모습이고 누굴 탓하겠냐"고 털어놨다.

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항암치료 부작용으로 하루에도 여러 번씩 컨디션이 오락가락하는 홍주. 하지만 홍주는 딸 앞에서 통증을 숨겼다. 홍주는 "딸은 이제 14살인데, 아직 앤데 내가 먼저 가면 안 되잖아. 그런 생각들을 했다 잘못될 수도 있겠다는 생각을 했다 그런 생각에 한번 빠지니까 헤어나오질 못하겠더라. 그래서 내 마음을 많이 추슬렀다. 기도를 많이 했다"고 밝혔다.

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그날밤, 홍주는 갑작스러운 고열로 응급실로 향했다. 갈수록 발열과 오한이 심해지는 홍주. 다행히 새벽녘이 돼서야 증세가 호전돼 집으로 돌아왔다. 백승일은 "2차 항암 주사 맞고 나서 새벽 4시인가 됐다. 속이 울렁거린다더라. 일어나서 구토를 하고 열을 재니까 열이 41도인가? 얼굴, 눈알까지 빨개지더라. 사람 죽겠다 싶어서 바로 응급실 갔다. 이번에 3차 항암 주사 맞고 또 왔다"고 걱정했다.

wjlee@sportschosun.com