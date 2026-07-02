'37kg 감량' 신동, 뷔페·햄버거 먹는데도 날렵..확 달라진 비주얼

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[스포츠조선 정유나 기자] 그룹 슈퍼주니어 신동이 37㎏ 감량 후 몰라보게 달라진 비주얼로 시선을 사로잡았다.

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2일 신동의 유튜브 채널에는 '은혁이랑 데이트'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 신동은 멤버 은혁과 함께 중국 베이징을 찾아 함께 유니버설 스튜디오를 방문했다. 두 사람은 놀이기구를 즐기고 퍼레이드를 관람하는 등 특별한 하루를 보냈다.

신동은 "오늘은 은혁이와 유니버설에 간다"며 설레는 마음을 드러냈고, 두 사람은 쿵푸팬더와 쥬라기월드, 원피스 테마존 등을 둘러보며 즐거운 시간을 보냈다.

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특히 신동은 이전보다 한층 슬림해진 체형과 날렵한 턱선을 자랑해 시선을 사로잡았다. 몰라보게 달라진 비주얼이 감탄을 자아냈다.

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다이어트에 성공한 신동은 놀이공원을 즐기는 중간중간 은혁과 함께 다양한 음식을 맛보기도 했다. 뷔페를 비롯해 햄버거 세트, 한식 등을 먹으며 여행의 즐거움을 만끽했다.

한편 신동은 비만 치료제 '위고비' 사용을 중단한 뒤 규칙적인 식사와 야식 금지 등 생활 습관을 개선하며 약 37㎏을 감량한 것으로 알려졌다.

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jyn2011@sportschosun.com