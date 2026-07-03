"감시받는 삶에서 벗어나고파" '김동성♥' 인민정, 어두운 병실서 심경 고백

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[스포츠조선 박아람 기자] 전 쇼트트랙 국가대표 김동성의 아내 인민정이 의미심장한 글을 남겨 눈길을 끌었다.

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인민정은 3일 개인 계정에 병원에서 링거를 맞고 있는 사진과 함께 "감시 받는 삶에서 벗어나고 싶다..."라는 짧은 글을 게재했다.

공개된 사진에는 불이 꺼진 병실에서 링거를 맞고 있는 인민정의 모습이 담겼다. 어두운 분위기 속에서 남긴 글은 복잡한 심경을 암시하는 듯해 걱정을 자아냈다.

이 같은 게시물은 남편 김동성의 양육비 미지급 사건 항소심이 진행 중인 가운데 올라와 더욱 관심을 모았다.

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지난 4일 수원지방법원 형사항소6-1부(김은정·강희경·이상훈 부장판사)는 양육비 이행확보 및 지원에 관한 법률 위반 혐의로 기소된 김동성의 항소심 결심공판을 진행했다.

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김동성은 법정에서 "고의로 양육비를 지급하지 않은 것은 아니다. 일을 하지 못하는 상황이 이어지면서 밀리게 됐다"며 "시간이 걸리더라도 미지급된 양육비는 끝까지 책임지고 갚겠다"고 선처를 요청했다.

변호인 역시 최후변론에서 "피고인은 자신의 잘못을 깊이 반성하고 있으며, 1심 선고 이후 약 1300만 원을 지급했다"고 설명했다. 이어 "현재도 일용직 일을 하며 양육비를 마련하기 위해 노력하고 있는 만큼 선처를 부탁드린다"고 덧붙였다.

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앞서 1심 재판부는 지난해 12월 검찰의 구형량인 징역 4개월보다 무거운 징역 6개월을 선고했다.

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김동성은 2004년 결혼해 두 아이를 얻었지만, 2018년 이혼했다. 이후 자녀 양육비로 매달 300만 원을 지급하기로 했으나 장기간 이를 이행하지 않아 2020년 양육비 미지급자 명단인 '배드파더스'에 이름이 공개됐다.

이후 생활고를 이유로 법원에 양육비 감액을 신청해 월 160만 원으로 조정받았지만, 이마저도 제때 지급하지 않아 감치 처분을 받았다. 감치 결정 직후 일부 미지급 금액을 납부했으나 이후에도 양육비 지급이 계속 지연된 것으로 알려졌다.

김동성 측은 재산을 숨겼다는 의혹에 대해서는 사실이 아니라는 입장이다. 그는 아내 인민정의 계정을 통해 "현재 재산이라고 할 만한 것은 전혀 없고 통장까지 압류된 신용불량자 상태"라고 주장한 바 있다.

한편 김동성은 2021년 TV조선 예능 프로그램 '우리 이혼했어요'에 인민정과 함께 출연했으며, 같은 해 혼인신고를 마쳐 법적 부부가 됐다.

김동성의 항소심 선고는 오는 8월 11일 진행될 예정이다.

tokkig@sportschosun.com