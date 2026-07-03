장항준, '왕사남' 천만 되자 박찬욱에 직접 문자 받았다..."대단한 일 했다" (옥문아)

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[스포츠조선 김수현기자] 영화 '왕과 사는 남자'로 천만 감독이 된 장항준이 박찬욱 감독에게 받은 문자 내용을 공개했다.

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3일 방송된 KBS 2TV 예능 '옥탑방의 문제아들'에는 대중가요계와 영화계를 대표하는 절친이자 31년째 우정을 이어오고 있는 가수 윤종신과 장항준 감독이 출연했다.

백상예술대상 4관왕에 빛나는 '천만 감독' 장항준은 아쉽게도 감독상 작품상은 불발됐다.

장항준은 "살면서 감독상 작품상 후보에 오른 게 처음이다. 그것만으로도 너무 좋았다. 저는 다른 작품을 응원했다"라 했다.

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박찬욱 감독에게 연락을 받았다는 장항준은 "'왕과 사는 남자'가 천만 관객을 넘기고 박찬욱 감독님이 문자를 보내주셨다"라고 해 모두를 놀라게 했다.

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장항준은 "'한국 영화가 힘든데 너무 대단한 일을 했다'고 하시더라. 그래서 제가 답장을 탁 '살다보니 감독님께 칭찬받는 날도 오네요'라 답했다"라며 흐뭇해 했다.

'천만 감독'이 된 후 하차 공포에 시달린다는 장항준은 "많은 감독님들이 차에서 내리는 순간을 무서워한다. 세계적인 거장들도 똑같다. 주차장에 딱 내리자마자 조감독들이 달려든다. 감독님 이거 어떻게 할까요? 빨간색 할까요? 파란색 할까요? 한다"라고 고백했다.

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그는 "유명한 외국의 학자가 연구를 했는데 하루 동안 가장 많은 결정을 하는 사람이 첫 번째가 국가 지도자, 두 번째가 영화 감독이라더라"라며 감독으로서의 고충을 털어놓았다.

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shyun@sportschosun.com