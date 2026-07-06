'김부장' 박태준 일베 논란에 조국 "억울한 오해 바로잡아야"…'5.23'엔 의문 제기

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[스포츠조선 조민정 기자] 웹툰 작가 박태준이 과거 작품을 둘러싼 '일베 의혹'에 휩싸인 가운데 조국혁신당 조국 전 대표가 "억울한 오해는 바로잡아야 한다"면서도 또 다른 장면을 두고는 의문을 제기했다.

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조 전 대표는 6일 자신의 SNS를 통해 "의문문 끝에 '노'를 붙여 사용하는 일베 문화는 근절돼야 하지만 억울한 일베 오해는 바로잡아야 한다"고 밝혔다.

이는 최근 일부 온라인에서 SBS 드라마 '김부장'의 원작자인 박태준 작가가 과거 웹툰 '외모지상주의'에 일베를 연상시키는 표현을 넣었다는 의혹이 제기된 것과 관련한 입장으로 보인다. 앞서 일부 유튜브와 온라인 커뮤니티에서는 작품 속 간판이 'Rock Owling'으로 적혀 있다며 고(故) 노무현 전 대통령이 서거한 부엉이바위를 연상시킨다는 주장이 제기됐다.

하지만 만화평론가 박인하 서울웹툰아카데미 이사장은 해당 장면을 확인한 뒤 실제 표기는 'hanwon rock bowling'(한원 락 볼링장)이라며 의혹이 사실과 다르다고 설명했다.

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조 전 대표도 이 글을 공유하며 "억울한 일베 오해는 바로잡아야 한다"고 강조했다. 다만 그는 또 다른 장면에 대해서는 "5.23 사용 이유는 의문"이라고 덧붙였다. 온라인에서는 작품 속 주인공이 초시계를 보며 "5분 23초"라고 말하는 장면이 노무현 전 대통령의 서거일인 5월 23일을 연상시킨다는 의혹도 제기된 상태다.

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조 전 대표는 전날에도 걸그룹 리센느 멤버 원이의 '무섭노' 발언 논란을 언급하며 "'노'를 붙여 사용하는 표현은 잘못된 혐오 표현"이라는 취지의 글을 올려 갑론을박에 휩싸였다.

논란이 이어지자 그는 이날 추가 글을 통해 "많은 10~20대가 일베가 아님에도 의문문에 '노'를 붙여 사용하는데 이를 지적하는 것을 꼰대짓이라고 하는 주장에는 동의할 수 없다"고 밝혔다. 이어 "의문문에 '노'를 붙여 사용하는 것은 경상도 사투리 여부의 문제가 아니라 고 노무현 대통령을 조롱하고 폄훼하는 잘못된 행위"라며 "더 이상 사용하지 말아야 한다"고 거듭 강조했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com