심혜진, 언니 떠난 뒤 친아들처럼 키운 조카 심재원 공개...첫 무대부터 '극찬'

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[스포츠조선 김수현기자] TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'이 5주년 특집 '조선의 사랑꾼 노래자랑' 본선 진출자 9팀을 확정한 가운데, 심혜진의 친조가 심재원에 이어 '전원일기 개똥엄마' 이상미를 둘러싼 뜻밖의 러브라인이 펼쳐져 화제를 모았다. 심형래까지 관심을 보이며 형성된 '4각 관계' 기류와 참가자들의 다채로운 무대가 웃음과 감동을 동시에 선사했다.

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6일(월) 방송된 '조선의 사랑꾼'에서는 5주년 기념 3부작 특집 '조선의 사랑꾼 노래자랑'의 두 번째 예심이 진행됐다. 이날 '마성의 여인' 이상미를 응원하기 위해 그녀와 '60대의 삼각관계'를 이룬 '조지 클루니 닮은꼴' 연하남 박영동, 그리고 시니어 모델 출신의 '오지헌 아버지' 오승훈이 대기실을 찾았다. 각자 간식을 들고 찾아와 합격 기운을 불어넣은 가운데, 오지헌은 "엄마로 모실 준비가 되어 있다"는 너스레로 폭소케 했다. 여기에 오지헌과 팀을 이룬 심형래까지 이날 처음 본 이상미에게 큰 관심을 보이면서, 순식간에 역대급 '4각 관계' 기류가 형성됐다. 오지헌은 "양아버지(심형래)와 친아버지 중 누구를 택할 것인가"라는 고민으로 대기실을 초토화시켰다. 이상미는 '화려한 싱글'의 원곡자 양혜승과 능숙한 합동 무대를 선보였다.

한편, '조선의 축가꾼' 조혜련은 남편이 직접 만들어준 응원가 '독수리에게'와 히트곡 '아나까나'를 믹스해 열정을 불태웠다. 이어 '손녀 바보' 이용식과 사위 원혁은 원곡자 남진에게 직접 레슨을 받은 '상사화'로 무대에 올랐다. 평소 이용식을 '아저씨'라고 부를 정도로 친한 사이인 인순이가 심사를 망설이자, 이용식은 "손녀가 또 태어나면 아기 이름을 인순이로 짓겠다"는 파격적인 무리수(?) 공약을 내걸었다.

배우 심혜진이 언니가 타계한 뒤 친아들처럼 키운 조카 심재원 역시 여심을 사로잡으며 무대에 섰다. 심재원은 재즈 명곡인 'Fly Me to the Moon'을 감미로운 음색으로 소화해 인순이에게 "프랭크 시내트라의 젊었을 때 음색도 나오는 것 같다"며 극찬받았다. 이날 심혜진도 조카를 응원하기 위해 직접 응원석에 앉았다.

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반면 김국진과 도플갱어 외모로 화제를 모은 인순이의 남편 박경배는 '노래자랑 MC' 김국진과 '바다에 누워'를 열창했으나, 아내 인순이에게 "다음은 기대하고 싶지 않다"라는 냉혹한 평가를 받으며 탈락의 고배를 마셨다. 대기실의 최성국 또한 "국진이 형과 같이 하는데 본선 진출을 노리는 건 욕심"이라고 단칼에 잘라 폭소를 유발했다.

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이외에도 '이제 나만 믿어요'를 선곡한 개그맨 김태원, '나를 살게 하는 사람'을 선곡해 대장암 4기를 극복한 친구와 감동의 무대를 꾸민 정이랑, 고난도 곡 '천년의 사랑'을 완벽히 소화한 '조선의 사랑꾼' 윤용범 PD가 심사위원 만장일치로 본선에 합류했다. 또한 배우 김가란과 치과의사 이지영의 '오라버니' 무대를 비롯해, 황보라·이은비·원진서의 S.E.S. 'Dreams Come True' 재연 무대와 오나미·김혜선·김승혜·윤효동의 핑클 '영원한 사랑' 재연 무대가 맞붙어 큰 웃음을 안겼다.

심사위원단은 고민 끝에 총 9팀을 본선에 올리기로 결정했다. 최종 본선 진출자는 만장일치로 지목받은 최성국 가족, 이용식·원혁, 홍석천, 심재원, 정이랑, 김태원, 윤용범 PD에 이어 배기성, 김나희로 확정됐다. 이들은 상금 천만 원을 두고 본격적인 경쟁을 벌인다. 특별무대는 태진아 아들 이루가 '까만 안경', '옥경이'를 불렀다. 태진아는 아들의 무대 도중 합류해 '옥경이'를 함께 불러 감동을 자아냈다.

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극사실주의 다큐 예능 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'은 매주 월요일 오후 10시에 방송된다.

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shyun@sportschosun.com