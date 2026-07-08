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"꼭 보자"던 유재석의 약속...이준영, 탑배우 돼서 만났다 "감사한 분" (유퀴즈)

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"꼭 보자"던 유재석의 약속...이준영, 탑배우 돼서 만났다 "감사한 분" (유퀴즈)

[스포츠조선 김수현기자] 배우 이준영이 데뷔 전 연습생 시절 만났던 유재석과의 특별한 인연을 공개하며 뭉클한 이야기를 전했다.

8일 방송된 tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 최근 다양한 작품에서 활약하며 주목받고 있는 배우 이준영이 출연했다.

이준영은 드라마 '신입사원 강회장'을 비롯해 'D.P', '폭싹 속았쑤다' 등 여러 작품에서 인상적인 연기를 선보이며 대중에게 이름을 알리고 있다.

이날 이준영은 '유퀴즈' 출연이 남다른 의미가 있다고 밝혔다. 그는 "작품 캐스팅 소식을 들었을 때보다 '유퀴즈'에 나간다고 했을 때 부모님이 더 좋아하셨다"며 "부모님이 '성공했구나'라고 하셨다"고 말해 웃음을 자아냈다.

특히 이준영은 데뷔 전 연습생 시절 유재석과 처음 만났던 기억을 떠올렸다. 그는 "한 번도 말씀드린 적이 없는데, 예전에 성룡 형님 회사에 있었다. 당시 '런닝맨' 촬영 차 형님이 오셨다"고 밝혔다.

"꼭 보자"던 유재석의 약속...이준영, 탑배우 돼서 만났다 "감사한 분" (유퀴즈)
"꼭 보자"던 유재석의 약속...이준영, 탑배우 돼서 만났다 "감사한 분" (유퀴즈)
"꼭 보자"던 유재석의 약속...이준영, 탑배우 돼서 만났다 "감사한 분" (유퀴즈)

이어 "다른 분들도 반갑게 인사해 주셨지만, 유일하게 재석 형님이 한 명 한 명 연습생들을 다 안아주셨다"고 전했다.

이준영은 당시 유재석의 따뜻한 태도가 큰 인상으로 남았다고 했다. 그는 "그때 '와 유재석이다'라는 생각이 들었다. 그런데 정말 따뜻했다. 나이나 이름도 모르셨을 텐데 '응원할게, 꼭 보자'라고 해주셨다"며 "나도 저런 어른이 돼야겠다고 생각했다"고 털어놨다.

이에 유재석은 "참 사람 인연이라는 게"라며 감탄했고, 이준영은 오랜 시간이 지나 다시 만난 인연에 대한 특별한 마음을 드러냈다.

또 이준영은 입대를 앞두고 있던 상황에서도 '유퀴즈' 출연을 선택한 이유를 밝혔다. 그는 "입대 직전이라 들어왔던 일정은 다 거절했었다. 그래도 정말 감사한 분이 나오는 프로그램은 꼭 하고 가고 싶었다"고 말했다.

앞서 이준영은 지난해 '놀면 뭐하니?'의 '서울가요제'를 통해서도 유재석과 함께한 바 있다.

shyun@sportschosun.com

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