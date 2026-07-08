"꼭 보자"던 유재석의 약속...이준영, 탑배우 돼서 만났다 "감사한 분" (유퀴즈)

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 이준영이 데뷔 전 연습생 시절 만났던 유재석과의 특별한 인연을 공개하며 뭉클한 이야기를 전했다.

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8일 방송된 tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 최근 다양한 작품에서 활약하며 주목받고 있는 배우 이준영이 출연했다.

이준영은 드라마 '신입사원 강회장'을 비롯해 'D.P', '폭싹 속았쑤다' 등 여러 작품에서 인상적인 연기를 선보이며 대중에게 이름을 알리고 있다.

이날 이준영은 '유퀴즈' 출연이 남다른 의미가 있다고 밝혔다. 그는 "작품 캐스팅 소식을 들었을 때보다 '유퀴즈'에 나간다고 했을 때 부모님이 더 좋아하셨다"며 "부모님이 '성공했구나'라고 하셨다"고 말해 웃음을 자아냈다.

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특히 이준영은 데뷔 전 연습생 시절 유재석과 처음 만났던 기억을 떠올렸다. 그는 "한 번도 말씀드린 적이 없는데, 예전에 성룡 형님 회사에 있었다. 당시 '런닝맨' 촬영 차 형님이 오셨다"고 밝혔다.

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이어 "다른 분들도 반갑게 인사해 주셨지만, 유일하게 재석 형님이 한 명 한 명 연습생들을 다 안아주셨다"고 전했다.

이준영은 당시 유재석의 따뜻한 태도가 큰 인상으로 남았다고 했다. 그는 "그때 '와 유재석이다'라는 생각이 들었다. 그런데 정말 따뜻했다. 나이나 이름도 모르셨을 텐데 '응원할게, 꼭 보자'라고 해주셨다"며 "나도 저런 어른이 돼야겠다고 생각했다"고 털어놨다.

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이에 유재석은 "참 사람 인연이라는 게"라며 감탄했고, 이준영은 오랜 시간이 지나 다시 만난 인연에 대한 특별한 마음을 드러냈다.

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또 이준영은 입대를 앞두고 있던 상황에서도 '유퀴즈' 출연을 선택한 이유를 밝혔다. 그는 "입대 직전이라 들어왔던 일정은 다 거절했었다. 그래도 정말 감사한 분이 나오는 프로그램은 꼭 하고 가고 싶었다"고 말했다.

앞서 이준영은 지난해 '놀면 뭐하니?'의 '서울가요제'를 통해서도 유재석과 함께한 바 있다.

shyun@sportschosun.com