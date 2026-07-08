'검은사막 모바일', 하이델 연회 카운트다운…신규·복귀 모험가 지원 강화

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펄어비스가 '2026 하이델 연회'를 앞두고 '검은사막 모바일' 이용자들을 위한 대규모 보상 이벤트를 시작했다.

리마스터 업데이트 이후 유입된 신규·복귀 이용자의 빠른 성장을 지원하는 한편, 기존 이용자들에게도 다양한 혜택을 제공하며 연회 분위기를 끌어올린다는 계획이다.

펄어비스는 8일 검은사막 모바일에서 '2026 하이델 연회'를 기념한 특별 이벤트와 신규 서버 '쿠툼' 전용 성장 지원 이벤트를 진행한다고 밝혔다. 우선 오는 14일 오전 9시까지 하이델 마을 분수대와 상호작용하면 24시간 동안 전투 경험치 100% 증가 효과를 받을 수 있다. 하이델 연회를 앞두고 사냥과 육성 효율을 높일 수 있는 이벤트다.

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또 오는 8월 18일까지는 '하이델 연회 스페셜 접속 보상'도 진행된다. 게임에 접속한 이용자에게 블랙펄 5000개와 돌파 복구권 10만 개, 심해빛 여신의 눈물 등 성장에 필요한 다양한 아이템을 지급한다. 같은 기간 출석 이벤트를 통해 '하이델 연회 행운 상점 10회권'도 최대 30장까지 획득할 수 있다.

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신규 및 복귀 이용자를 위한 지원도 강화했다. 지난 3월 문을 연 신규 서버 '쿠툼'에서는 전용 성장 이벤트가 마련됐다. 오는 8월 30일까지 주요 콘텐츠를 완료하면 동일 콘텐츠를 한 차례 더 진행해 추가 보상을 받을 수 있는 '콘텐츠 1+1 이벤트'가 열린다. 이어 9월 1일까지는 성장 일지 보상을 두 배로 제공하는 이벤트도 진행해 캐릭터 육성을 지원한다.

한편 '2026 하이델 연회'는 오는 11일 '검은사막 모바일' 공식 유튜브와 치지직 채널을 통해 생중계 된다. 펄어비스는 이번 행사를 통해 향후 업데이트 로드맵과 다양한 신규 콘텐츠를 공개할 예정이다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com