뉴욕 한복판에 'K-PC방' 떴다…K-게임·컵라면으로 한국 여름문화 알린다

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뉴욕 한복판에 한국 PC방이 들어섰다. K-게임과 컵라면, 그리고 한국식 PC방 문화까지 한 공간에서 경험할 수 있는 체험 공간을 통해 북미 시장 공략에 나선다.

문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원 뉴욕비즈니스센터는 뉴욕한국문화원과 함께 오는 8월 22일까지 뉴욕코리아센터 2층에서 'K-PC방(Bang)'을 운영한다고 밝혔다.

'K-PC방'은 뉴욕한국문화원과 콘진원 뉴욕비즈니스센터, 한국관광공사 뉴욕지사가 공동 추진하는 여름 문화 캠페인 '잇츠 타임 포 K-컬처 2026: 이스케이프 더 서머, 다이브 인투 코리아(It's Time for K-Culture 2026: Escape the Summer, Dive into Korea)'의 대표 프로그램이다. 게임과 영화, 관광, 뷰티 등 다양한 K-콘텐츠를 한 공간에서 체험할 수 있도록 구성했다.

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행사는 '한국인이 여름을 나는 법'을 주제로 기획됐다. 콘진원은 한국 게임 산업 성장의 상징인 PC방 문화를 현지에 소개하는 동시에 국내 게임사의 북미 진출 기반을 확대한다는 계획이다. 방문객들은 시원한 실내에서 K-게임을 즐기고 컵라면 등 한국 PC방의 대표 먹거리도 함께 체험할 수 있다.

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체험 공간에는 PC 12대와 모바일 기기 6대가 설치됐다. 액션과 판타지, 공포, 타이쿤 등 다양한 장르의 게임을 즐길 수 있으며, 스마일게이트의 '크로스파이어', '에픽세븐', '카오스 제로 나이트메어'와 스토브인디의 '지금 우리 학교는', '골목길: 귀흔', '폭풍의 메이드', '더 코마3', '서울역' 등 총 8종이 마련됐다.

게임을 체험한 방문객에게는 스마일게이트가 준비한 게임 굿즈를 증정하며, 농심과 함께 운영하는 먹거리 존에서는 컵라면 등 간식을 제공해 한국 PC방 특유의 분위기를 재현했다.

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지난 7일 열린 개막식에는 문화와 콘텐츠, 관광, 음식, 뷰티 업계 관계자 200여 명이 참석했다. 스마일게이트 성준호 대표를 비롯해 뉴욕시장 직속 미디어·엔터테인먼트실(MOME), 뉴욕시 경제개발공사(NYCEDC), 뉴욕대 게임센터, 게임디자인퓨처랩 등 현지 주요 기관과 게임 스타트업 관계자들도 참여해 북미 시장 협력 방안을 논의했다.

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콘진원은 이번 행사를 계기로 한국 PC방 문화를 소개하는 데 그치지 않고 현지 네트워크 구축과 국내 게임사 비즈니스 매칭을 병행해 K-게임의 북미 진출을 적극 지원할 방침이다.

스마일게이트 이한범 대외정책실 이사는 "북미에서 좋은 반응을 얻고 있는 K-게임을 한국의 독특한 PC방 문화와 함께 소개할 수 있어 의미가 크다"며 "현지 기관들과의 협력을 확대해 미국 이용자들과 만날 기회를 지속적으로 늘려가겠다"고 말했다.

콘진원 뉴욕비즈니스센터 이양환 센터장은 "K-PC방은 뉴욕에서 K-게임과 한국 PC방 문화를 함께 체험하며 K-콘텐츠의 경쟁력을 알리는 의미 있는 프로젝트"라며 "국내 게임사의 성공적인 북미 진출을 지원하는 발판이 되길 기대한다"고 밝혔다.

한편 'K-PC방'은 다양한 문화 행사와도 연계된다. 8월 1일부터 3일까지는 'BTS THE CITY NEW YORK'과 팬 체험 공간 '아미 마당(ARMY MADANG)'이 운영되며, 8월 6일부터 21일까지는 '여름 납량 특집 심야 영화제'가 열려 뉴욕 시민들에게 다양한 한국 문화를 선보일 예정이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com