'심혜진 조카' 심재원 "母 19살에 떠나 보내고, 이모가 서포트 다 해줬다"

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[스포츠조선 이지현 기자] TV CHOSUN 극사실주의 다큐 예능 '조선의 사랑꾼'의 5주년 특집 '조선의 사랑꾼 노래자랑' 본선에 진출한 심재원이 이모 심혜진을 향한 노래로 양수경을 울렸다.

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오는 13일(월) 밤 10시 방송될 '조선의 사랑꾼' 5주년 특집 기획 '조선의 사랑꾼 노래자랑'에선 치열한 예선을 뚫고 당당히 본선에 진출한 '심혜진의 친조카' 심재원이 본 무대에 앞서 자신이 선곡한 본선 곡의 특별한 의미를 공개한다.

미국인 아버지와 심혜진의 자매인 한국인 어머니 사이에 태어난 심재원은 "저의 인생곡이자 어머니의 모국인 한국의 발라드를 준비했다"라고 밝히며 속 깊은 이야기를 조심스럽게 꺼내놓았다. 그는 "어머니가 19살에 돌아가셨다. 저 혼자 있던 시간들을 이모님이 다 메꿔주시고, 정서적 서포트를 끝까지 해주셨다"면서 "변하지 않는 것은 이모를 향한 저의 사랑이라는 걸 표현하고 싶었다"라고 어머니를 대신해 준 이모 심혜진을 향한 남다른 애정을 드러낸다.

진심을 가득 담은 심재원의 본선 무대가 끝나자마자, 심사위원석에 있던 가수 양수경이 눈물을 흘렸다. 양수경은 "주책이다. 저를 '이모'라고 부르는 딸이 결혼했다. 이모를 향한 노래를 들으니까, 지금 미국에 있는 딸아이도 생각난다"며 오열했다. 이어 감정을 추스른 양수경은 "그 감사함을 알고 이렇게 노래를 불러주니까, 심혜진 씨는 오늘 행복할 것"이라고 심사평을 마치고 다시 감동의 눈물을 흘렸다.

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돌아가신 엄마의 빈자리를 사랑으로 채워준 이모 심혜진과, 그 은혜를 노래에 실어 보낸 조카 심재원이 부른 감동의 노래는 7월 13일(월) 오후 10시 극사실주의 다큐 예능 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'의 5주년 특집 '조선의 사랑꾼 노래자랑' 본선 무대에서 만나볼 수 있다.

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olzllovely@sportschosun.com