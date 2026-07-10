이세영, 가슴수술후 D컵 됐다더니..과감한 코스프레 의상 '만찢녀 비주얼'

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[스포츠조선 김소희 기자] 개그우먼 이세영이 과감한 코스프레 의상으로 시선을 사로잡았다.

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10일 이세영은 자신의 SNS에 "제 취미는 코스프레인데용. 누구 코스프레인지 정확히 맞추면 치킨 쿠폰 쏩니다"라는 글과 함께 사진 한 장을 공개했다.

공개된 사진 속 이세영은 가슴과 다리 라인이 드러나는 코스프레 의상을 입은 채 거울 셀카를 촬영하고 있는 모습이다. 몸에 밀착된 의상과 늘씬한 실루엣이 눈길을 끌었다.

게시물을 접한 팬들은 "원피스 보아핸콕 아니냐", "너무 예쁘다", "몸매 미쳤다", "보아핸콕 몸매 그대로 가져온 거 아니냐" 등의 댓글을 남기며 뜨거운 반응을 보였다.

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한편 이세영은 여러 매체를 통해 "눈 두 번, 코 한 번, 교정 중"이라며 성형 사실을 솔직하게 밝힌 바 있다.

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또 과거 유튜브 영상을 통해 쌍꺼풀 수술과 코 성형, 가슴 확대 등 다양한 성형 및 시술에 약 1억 원을 투자했다고 고백해 화제를 모으기도 했다. 특히 가슴 수술을 받게 된 이유에 대해서는 "가슴 필러가 터져서 겨드랑이, 등, 광배까지 퍼져서 수술을 안 할 수 없는 상황이었다"고 털어놨다.

이어 "그걸 긁어내고 나서 원래 갖고 있던 내 모양이 없어졌다. 그걸 긁어내면서 필러가 내 세포들하고 막 엉겨 붙어 있었을 것이 아니냐. 그걸 긁어내야 하지 않냐. 긁어내다 보니 한쪽 가슴 모양이 이상해졌다. 약간 쭈글쭈글해졌다. 이렇게 살아가느니 한 번뿐인 인생을 예쁜 가슴으로 살아가자고 해서 하게 됐다"고 밝혔다. 그는 "저 자신을 위해 받은 수술이었다. 대략적으로 크기는 D컵이다"고 덧붙였다.