Advertisement
광고 닫기

이세영, 가슴수술후 D컵 됐다더니..과감한 코스프레 의상 '만찢녀 비주얼'

입력

이세영, 가슴수술후 D컵 됐다더니..과감한 코스프레 의상 '만찢녀 비주얼'

[스포츠조선 김소희 기자] 개그우먼 이세영이 과감한 코스프레 의상으로 시선을 사로잡았다.

10일 이세영은 자신의 SNS에 "제 취미는 코스프레인데용. 누구 코스프레인지 정확히 맞추면 치킨 쿠폰 쏩니다"라는 글과 함께 사진 한 장을 공개했다.

공개된 사진 속 이세영은 가슴과 다리 라인이 드러나는 코스프레 의상을 입은 채 거울 셀카를 촬영하고 있는 모습이다. 몸에 밀착된 의상과 늘씬한 실루엣이 눈길을 끌었다.

게시물을 접한 팬들은 "원피스 보아핸콕 아니냐", "너무 예쁘다", "몸매 미쳤다", "보아핸콕 몸매 그대로 가져온 거 아니냐" 등의 댓글을 남기며 뜨거운 반응을 보였다.

한편 이세영은 여러 매체를 통해 "눈 두 번, 코 한 번, 교정 중"이라며 성형 사실을 솔직하게 밝힌 바 있다.

또 과거 유튜브 영상을 통해 쌍꺼풀 수술과 코 성형, 가슴 확대 등 다양한 성형 및 시술에 약 1억 원을 투자했다고 고백해 화제를 모으기도 했다. 특히 가슴 수술을 받게 된 이유에 대해서는 "가슴 필러가 터져서 겨드랑이, 등, 광배까지 퍼져서 수술을 안 할 수 없는 상황이었다"고 털어놨다.

이어 "그걸 긁어내고 나서 원래 갖고 있던 내 모양이 없어졌다. 그걸 긁어내면서 필러가 내 세포들하고 막 엉겨 붙어 있었을 것이 아니냐. 그걸 긁어내야 하지 않냐. 긁어내다 보니 한쪽 가슴 모양이 이상해졌다. 약간 쭈글쭈글해졌다. 이렇게 살아가느니 한 번뿐인 인생을 예쁜 가슴으로 살아가자고 해서 하게 됐다"고 밝혔다. 그는 "저 자신을 위해 받은 수술이었다. 대략적으로 크기는 D컵이다"고 덧붙였다.

영문 기사 보기 (View English Article)

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement