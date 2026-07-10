진재영, 별일을 다 겪네..“지네에 물려 다리 퉁퉁. 선명한 이빨 자국”

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박아람 기자] 배우 진재영이 지네에 물려 병원 치료를 받은 근황을 전했다.

Advertisement

진재영은 지난 9일 개인 계정에 "살다살다 별일이 다 있네 허참"이라는 글과 함께 사진 여러 장을 게재했다.

사진에는 지네에 물린 뒤 퉁퉁 부어오른 다리를 얼음찜질로 진정시키고 있는 진재영의 모습이 담겼다.

물린 부위는 눈에 띄게 부어올라 안타까움을 자아냈다.

Advertisement

이어 그는 "삶은 때로 너무나 시트콤인거지 허참. 사건은 넘겨서. 마당에 앉아 있다가 꺅 따가워서봤더니 지네한테 물림 헐 톡 쏘는 통증과 이빨자국 2개 부어오름. 이기 머선 일이고 진촤~ 병원 가서 항생제 주사 맞고 약타고. 근데 병원에 오늘만 여러 명 지네에 물린 사람들이 왔다고 눼???? 자나 깨나 지네 조심!! 내가 어이가 없어서 웃는다 진촤 빨리 나으려면 얼음찜질이 살길이랴 생쇼를 한다 진촤~"고 당시 상황을 전했다.

Advertisement

한편 진재영은 2010년 4세 연하의 프로골퍼 진정식과 결혼한 뒤 제주도에서 생활하고 있다.

tokkig@sportschosun.com