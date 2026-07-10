남궁민, 66kg→84kg 벌크업 후 '헐크' 등근육...김종국도 인정 ('옥문아')

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 남궁민이 작품을 위해 18kg을 증량했던 혹독한 벌크업 비하인드를 공개했다.

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10일 KBS2 측은 "66kg에서 84kg으로 증량?! 남궁민이 밝히는 철저한 자기 관리 비법은?"이라는 제목으로 '옥탑방의 문제아들' 예고편을 공개했다.

영상 속 남궁민은 작품마다 극적인 체형 변화를 선보이는 비결에 대해 "대본은 항상 보지만, 외모를 바꿔야 캐릭터의 느낌이 달라지는 것 같다"고 밝혔다.

이어 가장 큰 벌크업 당시를 떠올리며 "84kg까지 찌웠다. 운동 기간만 총 10개월 정도였다. 그동안 하루도 빠지지 않고 하루 3시간 정도는 꼭 운동했다"고 말해 놀라움을 안겼다.

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남궁민은 당시 66kg에서 84kg까지 약 18kg을 증량했다고 밝히며, 벌크업 당시의 사진도 공개했다. 탄탄한 근육으로 완전히 달라진 모습에 양세찬은 "종국이 형 아니냐"라고 감탄해 웃음을 자아냈다.

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남궁민은 "등 근육이 다른 부위보다 잘 크는 편이다. 대충 운동해도 등이 먼저 발달한다"고 자신만의 체질을 설명했다.

운동만큼이나 식단 관리 역시 쉽지 않았다고 털어놨다. 남궁민은 "하루에 최대 7끼를 먹었다"라면서 극한의 벌크업 과정을 회상했다. 이어 "극한의 벌크업 과정이 너무 괴로워 근육이 빠지는 악몽을 꾸는가 하면, 샤워를 하다가 눈물까지 흘렸다"고 털어놓기도 했다.

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anjee85@sportschosun.com