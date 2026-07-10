김진경, 출산 한달 만에 '남편 옷' 입고 몸매 관리…김승규는 딸 안고 '육아 열공'

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[스포츠조선 이지현 기자] 축구선수 김승규가 월드컵 일정을 마치고 귀국한 뒤 생후 처음으로 딸을 품에 안았다. 또한 출산 한 달여만에 본격 몸매 관리에 들어간 배우 김진경의 모습이 눈길을 끈다.

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10일 김진경은 최근 자신의 유튜브 채널을 통해 남편 김승규의 귀국과 함께 시작된 가족의 육아 일상을 공개했다.

영상에서 김진경은 김승규가 돌아오기 전날 "내일은 달밤이 아빠가 온다"며 설레는 마음을 드러냈다. '달밤이'는 두 사람 딸의 태명이다. 그는 "아기들이 자기 태명을 불러주면 웃는다고 하더라"며 "과연 달밤이도 아빠 목소리를 기억하는지 너무 궁금하다"고 말했다. 김승규는 월드컵 일정으로 자리를 비운 동안 영상통화를 통해서만 딸의 모습을 지켜봤고, 실제 만남은 이번이 처음이었다.

새벽 비행 일정을 마치고 집에 도착한 김승규는 조심스럽게 딸에게 다가갔다. 딸을 처음 본 그는 "너무 작다"며 놀라워했고, 김진경은 "많이 큰 것"이라며 웃었다. 김승규는 딸을 품에 안은 채 얼굴에서 눈을 떼지 못했다. 그는 "영상통화할 때보다 훨씬 작다"며 연신 신기해했고, 딸의 손가락과 머리카락, 통통하게 접힌 턱까지 하나하나 살펴봤다.

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낯선 남자의 등장에 딸이 잠시 어리둥절한 표정을 짓자 김진경은 "처음 보는 남자라 놀랐다"며 "누구야? 아빠야"라고 소개했다. 김승규 역시 딸에게 계속 말을 걸며 자신의 목소리를 들려줬다. 잠시 뒤 딸이 환하게 웃자 부부는 "웃어준다"며 기뻐했다. 김진경은 "목소리를 아는 것 같다"고 했고, 김승규는 딸의 표정 하나하나에 미소를 감추지 못했다.

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두 사람은 딸이 누구를 더 닮았는지를 두고도 이야기꽃을 피웠다. 김진경은 "눈을 뜨고 있으면 나를 닮은 것 같은데 사람들은 다 오빠를 닮았다고 한다"고 말했다. 이어 "눈을 감고 있으면 오빠를 닮았지만 눈을 뜨면 나를 닮았다"며 딸의 눈꼬리와 귀 모양 등을 살펴봤다. 김승규 역시 "실물이 훨씬 귀엽다"며 딸을 품에서 좀처럼 내려놓지 않았다. 김진경은 "오빠가 아기를 안 내려놓는다. 침대가 있는데 왜 안 내려놓느냐"고 웃었다. 이어 "달밤이가 어제 새벽에 아빠와 놀고 싶었는지 안 자더라. 아빠 시차에 바로 적응했다"고 덧붙였다.

김승규는 귀국 직후부터 본격적으로 육아에도 합류했다. 딸의 트림을 시키다 품에 안은 채 한 시간 동안 잠들기도 했으며, 딸이 자주 게워내자 올바르게 트림시키는 방법을 직접 찾아 공부했다.

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김진경은 "육아 공부를 하고 있다"며 "그냥 등을 두드린다고 되는 게 아니었다. 위치도 굉장히 디테일하다"고 설명했다. 김승규는 딸의 터미타임을 지켜보고 체중을 함께 재는 등 빠르게 아빠 역할에 적응해 갔다.

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김진경의 출산 후 몸매 관리 일상도 공개됐다. 그는 "아직 살이 빠지지 않아 제 옷이 맞지 않는다"며 남편 김승규의 옷을 꺼내 입었다. 김진경은 김승규의 반바지 여러 벌을 직접 입어보며 외출복을 골랐다. 그는 "나한테 길이가 딱 맞는다"며 밴딩으로 된 바지를 선택했고, 김승규도 "생각보다 괜찮다"며 아내의 스타일링을 칭찬했다.

김진경은 식단 관리도 이어갔다. 아침에는 요거트와 그래놀라, 코코넛 요거트, 커피 등을 준비해 먹었고, 저녁에는 가볍게 식사한 뒤 운동을 하겠다는 계획을 밝혔다.

그는 "오늘 저녁은 간단하게 먹고 운동하러 갈 것"이라며 출산 후에도 꾸준히 몸을 관리하려는 모습을 보였다. 육아로 바쁜 가운데서도 아이가 잠든 시간을 활용해 식사를 챙기고 운동을 병행하는 현실적인 산후 관리 일상이 눈길을 끌었다.

김진경은 남편이 돌아온 뒤 함께 아이를 돌보는 일상이 큰 힘이 되고 있다고 털어놨다. 그는 "최근 남편이 와서 같이 케어하고 있는데, 어머니와 남편의 존재가 얼마나 큰 힘이 되는지 느꼈다"며 "육아는 절대 혼자 할 수 없다는 것을 다시 한번 알게 됐다"고 말했다.

이어 "아이를 키운다는 것은 책임감도 크고 경제적으로도 부담이 많이 드는 일"이라며 "출산이 끝이 아니라 또 다른 시작이라는 것을 느꼈다"고 전했다.

부부는 육아 과정에서 느낀 생각을 바탕으로 김승규의 고향인 울산 지역의 위기 임산부와 미혼모를 돕는 단체에 기부한 사실도 공개했다. 김진경은 "아주 큰 금액은 아니지만 작은 정성을 전달했다"며 "이번이 끝이 아니라 앞으로도 꾸준히 기부하고 싶다"고 밝혔다. 그러면서 "저희의 작은 시작이 누군가에게 따뜻한 도움으로 전해졌으면 좋겠다"며 세상의 모든 부모를 응원했다.

한편, 김진경은 지난 2024년 축구선수 김승규와 결혼해 지난 6월 4일 딸을 출산했다.

olzllovely@sportschosun.com